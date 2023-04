NASA: Internationale Raumstation altert – Abbau erfolgt bis zum Jahr 2031

Die Internationale Raumstation (ISS) soll in den Jahren 2030–2031 aus der Umlaufbahn genommen werden – in Zukunft sollen private Unternehmen an den Tätigkeiten im Weltraum beteiligt sein. Dies gab der Leiter der NASA bekannt.

Quelle: Sputnik © Russian Space Agency Roscosmos

Wie die Nachrichtenagentur TASS berichtet, sagte der Leiter der Nationalen Luft- und Raumfahrtbehörde der USA (NASA), Bill Nelson, bei einer Anhörung vor dem Ausschuss für Wissenschaft, Raumfahrt und Technologie des US-Repräsentantenhauses zur Zukunft der Raumstation: "Wir werden sie aus der Umlaufbahn nehmen, sie altert. Wir werden sie in den Jahren 2030–2031 aus dem Orbit nehmen." "Wichtiger Schritt in der Weltraumforschung": Roskosmos legt Termin für historische Mondmission fest Der NASA-Chef wies darauf hin, dass in Zukunft private Unternehmen an den Weltraumaktivitäten beteiligt sein werden, sodass die Organisation jetzt Verträge an "mehrere kommerzielle Unternehmen zum Bau kommerzieller Raumstationen" vergebe. Wie Bill Nelson zuvor in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters erklärte, geht er davon aus, dass die Zusammenarbeit zwischen Russland und den Vereinigten Staaten im Rahmen des ISS-Projekts bis zum Jahr 2030 andauern wird. Er wies auch darauf hin, dass die Vereinigten Staaten und Russland trotz der Meinungsverschiedenheiten im Ukraine-Konflikt im Raumfahrtbereich zusammenarbeiten. Nelson betonte, dass die USA "seit dem Kalten Krieg mit den Russen im zivilen Raumfahrtprogramm zusammenarbeiten". Und weiter: "Sie hatten die erste Station – Mir. Sie baten uns darum, mit der Raumfähre zur Mir zu fahren. Dann haben wir die Internationale Raumstation aufgebaut. Wir haben sie gemeinsam aufgebaut und müssen sie auch gemeinsam betreiben. Und das machen wir heute ohne jegliche Einschränkungen." Mehr zum Thema - Vorbereitungen auf Hochtouren: Russland kommt eigener Orbitalstation immer näher

