China: Yuan überholt Dollar bei grenzüberschreitenden Transaktionen

Offizielle Zahlen aus China zeigen, dass der Yuan die am häufigsten verwendete Währung bei internationalen Transaktionen in Peking geworden ist. Damit verstärkt sich der Trend Chinas, sich von dem US-Dollar als Zahlungsmittel zu lösen.

Quelle: Legion-media.ru

Wie die Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch unter Berufung auf offizielle Daten aus China berichtete, überholte der Yuan im vergangenen Monat den US-Dollar und wurde zur meistgenutzten Währung bei grenzüberschreitenden Transaktionen in China. Grenzüberschreitende Zahlungen und Eingänge in Yuan stiegen von 434,5 Milliarden US-Dollar (rund 393,7 Milliarden Euro)im Februar auf einen Rekordwert von 549,9 Milliarden US-Dollar (rund 497,4 Milliarden Euro) im März, so die Berechnungen der Nachrichtenagentur, die sich auf Daten der staatlichen Devisenbehörde stützt. Analysten prognostizieren "harten Kampf" um Öl zwischen Europa und Asien Die chinesische Währung wurde in 48,4 Prozent aller grenzüberschreitenden Transaktionen verwendet, was den Trend zur Abkehr vom US-Dollar sowie die Bemühungen Pekings zur Förderung der Verwendung des Yuan widerspiegelt. Der Anteil des Greenback an den internationalen Transaktionen Chinas sank von 48,6 Prozent im Februar auf 46,7 Prozent im vergangenen Monat. Das Volumen der grenzüberschreitenden Transaktionen deckt sowohl die Leistungs- als auch die Kapitalbilanz ab, so der Bericht. Obwohl der Anteil des Yuan am weltweiten Zahlungsverkehr immer noch relativ gering ist, hat er in den letzten Jahren stetig zugenommen. Chinas Bestrebungen, sich im internationalen Handel vom US-Dollar zu lösen, haben sich vor dem Hintergrund der umfassenden Sanktionen beschleunigt, die die westlichen Länder gegen Russland, einen der weltweit wichtigsten Energieproduzenten und -exporteure, verhängt haben. Auch die indischen Entscheidungsträger haben Schritte unternommen, um im gegenseitigen Handel mit Moskau vom Dollar auf Rubel und Rupien umzusteigen. Russland verwendet seit dem letzten Jahr verstärkt alternative Währungen für Transaktionen. Präsident Wladimir Putin hat vorgeschlagen, dass der chinesische Yuan nicht nur im Handel mit China, sondern auch bei Transaktionen Russlands mit Ländern in Afrika und Lateinamerika verstärkt verwendet werden sollte. Die jüngsten Daten der Bank von Russland zeigen, dass der Yuan zu einem wichtigen Akteur im russischen Außenhandel geworden ist. Mehr zum Thema – Kurs auf Konfrontation gesetzt? Deutsche Politiker streiten weiter über künftigen Umgang mit China

