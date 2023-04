Ukrainische "Kamikaze-Drohne" mit Sprengstoff in der Nähe von Moskau abgestürzt

Eine ukrainische Drohne ist in einem Wald im Nordosten des Moskauer Gebiets abgestürzt. Sie wurde von einer Anwohnerin entdeckt. Die Drohne war mit 17 Kilogramm Sprengstoff beladen. Das Bombenentschärfungsteam brauchte fünf Stunden, um sie zu entschärfen.

© Der Telegram-Kanal BAZA

Wie TASS und die Telegram-Kanäle 112, SHOT und Baza berichten, ist im Gebiet Moskau eine ukrainische Drohne des Typs UJ-22 Airborn abgestürzt. Die territoriale Verwaltung der Worowski-Siedlung teilte mit: "Die Tatsache des Absturzes ist bestätigt. Sie fiel in den Wald, eine Anwohnerin ging spazieren und fand die Drohne. Es gab keine Explosion und keine Verletzten." Die Drohne fiel im Dorf Worowski, in der gemeinnützigen Gartengenossenschaft Sarja, 300 Meter von einem Haus entfernt. Das berichtete die regionale Abteilung des Innenministeriums und bestätigte damit eine Quelle der territorialen Polizeiabteilung. TASS berichtete, das Gerät sei im Stadtbezirk Bogorodski gefunden worden, während Baza meldete, es sei in der Nähe von Noginsk gefunden worden und Mash gab als Fundort das Dorf Worowski in der Nähe von Noginsk an. SHOT hingegen gab keine Absturzstelle an, bezeichnete die Maschine aber als "Kamikaze-Drohne". Nach Angaben des Telegram-Kanals fanden die eintreffenden Polizeibeamten die Drohne in zwei Hälften zerbrochen vor, in deren Nähe Plastiktüten mit gelbem Pulver lagen. Im Inneren der Drohne befanden sich etwa 17 Kilogramm Sprengstoff - 30 Briketts mit einem Gewicht von je 570 Gramm. SHOT und Mash gaben an, dass die Drohne M112-Sprengstoff an Bord hatte. Baza sagte, der Drohne sei der Treibstoff ausgegangen, Mash schrieb, sie habe in einem Baum gehangen. Der Tank der Drohne sei für 20 Liter Treibstoff ausgelegt. Die Drohne wurde von einer Anwohnerin gefunden und landete in einem Wald bei Sarja. Nach Angaben von Baza arbeiteten Bombentechniker etwa fünf Stunden lang an der Absturzstelle der Drohne. Eine andere Drohne war vor zwei Monaten, am 28. Februar, in Kolomna, in der Nähe des Dorfes Gubastowo, entdeckt worden. Nach Angaben des Telegram-Kanals 112 wurde die Drohne 100 Meter von einer Kompressorstation entfernt gefunden, es gab keine Explosion infolge des Absturzes, und der Betrieb der Gasnetze wurde nicht gestört. SHOT teilte mit, dass es sich um eine Einrichtung von Gazprom handelt. Mehr zum Thema - Ukrainischer Bankier garantiert Belohnung für Unterbrechung der Siegesparade in Moskau

