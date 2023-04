Iran lädt saudischen König nach Teheran ein

Eine überraschende Einladung aus Teheran: Das iranische Außenministerium bestätigte eine Einladung des Iran an den König Saudi-Arabiens, Salman ibn Abd al-Aziz. Zudem bereiten Delegationen beider Länder sich auf die offizielle Wiedereröffnung ihrer Vertretungen vor.

Quelle: AFP © Bandar Al-Jaloud/Saudischer Königspalast/AFP

Der Iran hat den König Saudi-Arabiens, Salman ibn Abd al-Aziz offiziell zu einem Besuch eingeladen, wie ein Sprecher des iranischen Außenministeriums am Montag mitteilte. Die Einladung erfolgte, nachdem sich die beiden regionalen Rivalen nach einer von China vermittelten Vereinbarung im März darauf geeinigt hatten, ihre jahrelange Feindschaft zu beenden. Der Drahtzieher des Jemen-Kriegs: USA plädieren auf einmal für Ende des Konflikts Die bisher schlechten Beziehungen führten zu Stellvertreterkonflikten im gesamten Nahen Osten, wo Teheran und Riad vom Jemen bis Syrien gegensätzliche Seiten unterstützten. Nun einigten sich der schiitisch-revolutionäre Iran und das sunnitisch geführte Königreich darauf, die siebenjährige diplomatische Auszeit zu beenden. "Der iranische Präsident hat eine Einladung an den saudischen König ausgesprochen, und im Gegenzug hat Riad ihn eingeladen", sagte Nasser Kanaani, der Sprecher des iranischen Außenministeriums, auf einer im Fernsehen übertragenen Pressekonferenz. Delegationen beider Länder bereiten sich zudem auf die offizielle Wiedereröffnung ihrer Vertretungen vor. Laut der halbstaatlichen iranischen Nachrichtenagentur Tasnim sollen die Vertretungen ihre Aktivitäten bis zum 9. Mai wieder aufnehmen. Mehr zum Thema – Trotz 40 Jahren Sanktionen: Iran stellt neue hochmoderne Waffensysteme vor

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.