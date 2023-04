USA entsenden mit Tomahawk-Raketen bestücktes Atom-U-Boot in den Nahen Osten

Die Vereinigten Staaten haben ein atomgetriebenes U-Boot in den Nahen Osten entsandt, das bis zu 154 Tomahawk-Marschflugkörper tragen kann, um "die regionale Sicherheit und Stabilität auf See zu gewährleisten". Dies berichtet die Nachrichtenagentur Associated Press unter Berufung auf den Kommandanten Timothy Hawkins von der 5. Flotte der US-Marine. Hawkins gab an, dass das in Kings Bay, Georgia, stationierte U-Boot am 7. April den Suezkanal durchquert hatte.

Die Nachrichtenagentur wies darauf hin, dass es sich dabei um eine Demonstration Washingtons aufgrund der Spannungen mit Teheran handeln könnte, da die US-Marine nur selten Schiffsbewegungen meldet.

Die 5. Flotte der US-Marine ist in Bahrain stationiert und patrouilliert an der engen Mündung des Persischen Golfs, der Straße von Hormus. Etwa 20 Prozent aller Öltransporte passieren diese Straße. Hawkins lehnte es ab, sich zu den Einzelheiten der Mission des U-Boots sowie zu den Gründen für seine Entsendung in die Region zu äußern.

Die USA und andere westliche Länder hatten den Iran in der Vergangenheit beschuldigt, an Angriffen auf Tanker im Nahen Osten beteiligt zu sein. Im Jahr 2019 waren beispielsweise zwei mit Öl beladene Schiffe im Golf von Oman unter ungeklärten Umständen beschädigt worden. Das US-Außenministerium hatte Teheran beschuldigt, die Angriffe auf die Schiffe organisiert zu haben. Teheran hatte dies eine Lüge genannt.

Im August 2021 hatten die USA, Großbritannien und Israel behauptet, dass eine iranische Drohne einen Tanker vor der Küste Omans im Arabischen Meer angegriffen habe. London hatte dies einen "illegalen und gefühllosen Angriff" genannt. Der Iran hatte schon damals eine Beteiligung bestritten.

Inmitten der anhaltenden Spannungen zwischen Washington und Teheran hatten US-Behörden im Juni 2022 berichtet, dass ein Kriegsschiff der US-Marine eine Leuchtrakete abgefeuert habe, als sich ein Kutter des Korps der Islamischen Revolutionsgarden in der Straße von Hormus genähert hatte.

Mehr zum Thema - Inmitten der Spannungen zwischen Teheran und Washington: USA entsenden Kriegsschiff ins Mittelmeer