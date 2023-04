Abchasien startet Großmanöver: Heimische Streitkräfte wollen Kampfbereitschaft erhöhen

Die Republik Abchasien, deren Unabhängigkeit Russland im August 2008 nach dem Kaukasuskrieg mit Georgien anerkannt hat, führt Militärmanöver durch. Ihr Ziel ist es, die Kampfbereitschaft der heimischen Truppen zu erhöhen. Auch die Koordination soll dabei geübt werden.

Quelle: Sputnik © TOMAS TCHAIZUK

Am Samstag haben die Streitkräfte der Republik Abchasien, die inzwischen von Russland, Nicaragua, Venezuela, Nauru und Syrien als unabhängig anerkannt wird, groß angelegte Militärübungen gestartet. Wie die Pressestelle des Verteidigungsministeriums in Suchum bekannt gab, soll dabei insbesondere ein komplexer Schlag mit modernen Kräften und Mitteln geübt werden. Die Manöver würden im Einklang mit dem Plan der gemeinsamen Kampfausbildung der Streitkräfte Abchasiens und Russlands durchgeführt. Analyse Was steckte hinter den Protesten in Tiflis und warum musste Russland als Sündenbock herhalten? Das Hauptziel der Übung sei es, die Bereitschaft der Stäbe und der Truppen sowie ihr reibungsloses Zusammenwirken bei überraschend auftauchenden Aufgaben zu erhöhen. Die beteiligten Armeeangehörigen sollten unter anderem auf einem für sie unbekannten Gelände trainieren. Die zu erledigenden Aufgaben bezeichnete das Ministerium als kompliziert und maximal realitätsnah. Auf einzelnen Etappen sollten sich der Übung auch Polizeibeamte anschließen. Am 7. April hatte der abchasische Sicherheitsdienst die Ausreise über die Grenze zu Georgien eingeschränkt. Die vorübergehende Maßnahme wurde mit einer für den 9. April angesetzten Protestkundgebung in der georgischen Hauptstadt Tiflis begründet. Eine Ausnahme wurde nur für Ältere und Kranke gemacht. Die Regeln für die Einreise nach Abchasien blieben unverändert. Mehr zum Thema - Warum Georgien keine "zweite Front" gegen Russland eröffnen will

