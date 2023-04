Neue Satelliten und Formate: RT International erhöht Zuschauerreichweite

Trotz des anhaltenden Drucks aus westlichen Ländern berichtet RT weiterhin unparteiisch über die Entwicklungen in der Welt und insbesondere in der Ukraine. RT International erweitert seine Zuschauerreichweite mit zwei Satelliten und einem Satellitenanbieter.

Quelle: Gettyimages.ru © Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket

RT International ist nun über die Satelliten der in Saudi-Arabien ansässigen Arab Satellite Communications Organization und des ägyptischen Nilesat frei verfügbar. Der Nachrichtensender wurde auch dem indischen Dienst DD Free Dish hinzugefügt. Der englischsprachige Kanal des russischen Nachrichtensenders wird jetzt über den Satelliten Badr 4 von Arabsat und den Satelliten Nilesat 201 ausgestrahlt. Für beide Dienste ist kein Abonnement erforderlich. Beide Sender bedienen vor allem Zuschauer in Nordafrika und auf der Arabischen Halbinsel. Das Signal von Badr 4 kann nach eigenen Angaben auch in zahlreichen europäischen Ländern empfangen werden. Zuschauer in einigen Teilen Afrikas südlich der Sahara können ebenfalls Badr 4 und Nilesat 201 empfangen. Die Empfangseinstellungen für die beiden Satelliten und die Liste der Orte, an denen sie verfügbar sind, lauten wie folgt: Badr 4 Position: 26.0°E Frequenz (MHz): 12054 Polarisation: V Modulation: DVB-S (QPSK) Symbolrate (SR): 27500 FEC: 5/6 SID: 1850 VPID: 2140 APID: 2255 Albanien, Algerien, Andorra, Österreich, Bahrain, Belgien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Kroatien, Zypern, Tschechische Republik, Dänemark, Dschibuti, Ägypten, Eritrea, Färöer Inseln, Frankreich, Gazastreifen, Deutschland, Gibraltar, Griechenland, Ungarn, Iran, Irak, Irland, Israel, Italien, Jordanien, Kuwait, Libanon, Libyen, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Monaco, Montenegro, Marokko, Niederlande, Nordmazedonien, Oman, Palästina, Polen, Portugal, Katar, Rumänien, DARS (Demokratische Arabische Republik Sahara), San Marino, Saudi-Arabien, Serbien, Serbien (Kosovo), Slowakei, Slowenien, Sudan, Schweden, Schweiz, Syrien, Tunesien, Türkei, VAE (Vereinigte Arabische Emirate), Vereinigtes Königreich, Vatikanstadt, Westjordanland, Jemen. Nilesat 201 Position: 7.0°W Frequenz (MHz): 11958 Polarisation: H Modulation: DVB-S (QPSK) Symbolrate (SR): 27500 FEC: 5/6 SID: 839 VPID: 554 APID: 555 Algerien, Bahrain, Zypern, Dschibuti, Ägypten, Eritrea, Äthiopien, Gazastreifen, Gibraltar, Irak, Israel, Jordanien, Kenia, Kuwait, Libanon, Libyen, Malta, Mauretanien, Marokko, Oman, Palästina, Katar, DARS (Demokratische Arabische Republik Sahara), Saudi-Arabien, Somalia, Südsudan, Sudan, Syrien, Tunesien, VAE (Vereinigte Arabische Emirate), Uganda (in einigen Teilen), Westjordanland, Jemen. "Dass es uns gibt, raubt ihnen den Schlaf" – Facebook löscht RT Arabic ohne Begründung Die Einwohner Indiens können RT International jetzt über den Satellitendienst DD Free Dish empfangen, der von der staatlichen Rundfunkanstalt Prasar Bharati betrieben wird. Der Sender wurde am 1. April in das Programm aufgenommen. Die USA und ihre Verbündeten arbeiten seit Jahren daran, die internationale Präsenz von RT zu verringern, da sie behaupten, der Sender diene als Instrument der russischen Propaganda. Nach der Eskalation des Konflikts in der Ukraine im vergangenen Jahr verlangten viele westliche Länder, dass Plattformen die Ausstrahlung von RT-Inhalten auf ihrem Territorium verbieten. RT bietet eine Sichtweise, die die westlichen Mainstream-Medien nicht an ihr Publikum weitergeben, und fordert die Menschen dazu auf, beim Konsum von Nachrichten "mehr zu erfahren". Das RT-Programm ist in mehreren Sprachen verfügbar, darunter Arabisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Serbisch und Spanisch. Mehr zum Thema - Russische Medien wie RT finden in Lateinamerika Zuspruch – USA sollten sich darüber nicht wundern

