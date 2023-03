Russische Medien wie RT finden in Lateinamerika Zuspruch – USA sollten sich darüber nicht wundern

Washington mischt sich weiterhin in die Angelegenheiten "seines Hinterhofs" ein. Die USA betreiben Propaganda, um ihre Interventionen als wohlwollend darzustellen. Kein Wunder also, dass russische Medien wie RT in Lateinamerika auf dem Vormarsch sind.

Von Daniel Kovalik

In seiner Rede zur Verleihung des Nobelpreises 2005 verbrachte Harold Pinter einen Großteil seiner Zeit damit, die Verbrechen der USA in der Welt, insbesondere aber in Lateinamerika, detailliert zu beschreiben. Er sprach darüber, wie die meisten Menschen dank der ausgeklügelten Propagandamaschine Washingtons dazu gebracht wurden, diese Verbrechen zu vergessen, wenn sie sie überhaupt je kannten:

"Die Vereinigten Staaten haben nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs jede rechtsgerichtete Militärdiktatur in der Welt unterstützt und in vielen Fällen sogar erst hervorgebracht. Ich denke dabei an Indonesien, Griechenland, Uruguay, Brasilien, Paraguay, Haiti, die Türkei, die Philippinen, Guatemala, El Salvador und natürlich Chile. Das Grauen, das die Vereinigten Staaten 1973 in Chile angerichtet haben, kann niemals getilgt und niemals verziehen werden. In diesen Ländern gab es Hunderttausende von Toten. Haben sie stattgefunden? Und sind sie in allen Fällen auf die US-Außenpolitik zurückzuführen? Die Antwort lautet: Ja, sie haben stattgefunden, und sie sind auf die amerikanische Außenpolitik zurückzuführen. Aber Sie würden es nicht wissen. Es ist nie etwas passiert. Nichts ist jemals passiert. Selbst als es passierte, passierte es nicht. Es spielte keine Rolle. Es war nicht von Interesse. Die Verbrechen der Vereinigten Staaten waren systematisch, konstant, bösartig und unbarmherzig, aber nur sehr wenige Menschen haben darüber gesprochen. Das muss man den Amerikanern lassen. Sie haben weltweit eine ziemlich klinische Manipulation der Macht ausgeübt, während sie sich als eine Kraft des universellen Guten ausgaben. Das ist ein brillanter, sogar witziger, höchst erfolgreicher Akt der Hypnose."

Natürlich haben die Menschen, die unter den unerbittlichen US-Angriffen gelitten haben, diese nicht vergessen. Und wie zu erwarten war, haben diese Angriffe nicht aufgehört oder sich sogar verlangsamt, da die USA in den letzten Jahren rechtsgerichtete Putsche in Lateinamerika und der Karibik unterstützt haben – zum Beispiel in Honduras im Jahr 2009, in Bolivien im Jahr 2019 und in jüngster Zeit die anhaltenden Unruhen in Peru. Die USA halfen auch dabei, einen sehr gewaltsamen Putschversuch in Nicaragua im Jahr 2018 anzuzetteln, der jedoch letztlich scheiterte. Darüber hinaus haben die USA nicht nur den haitianischen Präsidenten Jean-Bertrand Aristide 2004 gewaltsam entführt und in die Zentralafrikanische Republik geflogen, sondern scheinen auch eine Rolle bei der jüngsten Ermordung des haitianischen Präsidenten Jovenel Moïse gespielt zu haben.

In der Zwischenzeit ist Washington federführend bei der Ausweitung der NATO-Kapazitäten für Vorwärtsoperationen in Lateinamerika und der Karibik. Nach Angaben der Popular Resistance verfügten die USA Ende 2022 über "zwölf Militärbasen in Panama, zwölf in Puerto Rico, neun in Kolumbien, acht in Peru, drei in Honduras, zwei in Paraguay sowie über Einrichtungen dieser Art in Aruba, Costa Rica, El Salvador, Kuba (Guantanamo) sowie Peru und anderen Ländern". Washington versuche, die gesamte "Land- und Seefläche der Region" zu kontrollieren, einschließlich eines Netzes von NATO-Stützpunkten auf Inseln in Argentiniens Hoheitsgewässern, "die vom Vereinigten Königreich usurpiert wurden".

In Anbetracht all dieser Aktivitäten und der Geschichte kann man den Menschen in Lateinamerika und der Karibik verzeihen, wenn sie an den Behauptungen zweifeln, die USA würden zur Verbreitung von Demokratie, Frieden und Wahrheit in der Region beitragen. Die Menschen in dieser Region haben es einfach satt, von den USA schikaniert zu werden, und sie haben es ebenso satt, von der US-Regierung und ihren medialen Sprachrohren unverhohlen belogen zu werden. Daher sollte es niemanden überraschen, dass die Menschen in dieser Region zunehmend auf nicht-amerikanische Quellen wie den russischen Sender RT zurückgreifen, um Informationen zu erhalten – sehr zum Leidwesen der USA.

Wie CNN beklagt, "hat die russische Propaganda lange Zeit schwelende Ressentiments gegen die imperialistische Vergangenheit des Westens und die jüngsten außenpolitischen Interventionen ausgenutzt und vertritt nun die Ansicht, dass die Ukraine eine Marionette des Westens ist. Dieses Narrativ ist in Lateinamerika besonders stark, wo vom Kreml kontrollierte Medien wie RT ein großes Publikum haben". In ähnlicher Weise schreibt Politico:

"Wenn es um russische Staatsmedien geht, sind die spanischsprachigen Dienste des Kremls – vor allem RT en Español – ein Moloch, besonders in Lateinamerika. Seine glitzernden Fernsehstudios, seine Anti-Gringo-Redaktion und seine Fähigkeit, das Verlangen der Einheimischen nach externen Nachrichtenquellen anzuzapfen, haben den Sender zum mit Abstand größten Verfechter der Moskauer Argumente gemacht."

Bei diesen alarmistischen Äußerungen gibt es viel zu entschlüsseln. Zunächst einmal betreibt CNN mit seiner Behauptung über "russische Propaganda" seine eigene, ganz typische Pro-US-Propaganda, indem es versucht zu behaupten, der Imperialismus des Westens gehöre der "Vergangenheit" an und dessen jüngsten verfassungsfeindlichen Putsche in Lateinamerika auf bloße "außenpolitische Interventionen" reduziert. Politico räumt seinerseits ein, dass die Attraktivität von RT für die lateinamerikanischen Zuschauer in der "Anti-Gringo-Redaktion" liegt, ohne zu erklären, warum sich Lateinamerikaner hiervon angezogen fühlen – das heißt, ohne anzuerkennen, dass es die grausamen Aktionen der USA sind, die Lateinamerikaner von amerikanischen Quellen weg und hin zu Sendern wie RT getrieben haben.

Das Problem ist natürlich, dass die US-Regierung und ihre willfährigen Propagandasender wie CNN und Politico sich an ihrem eigenen Angebot berauscht haben. Sie glauben ihren eigenen Aussagen über das Wesen des US-Imperialismus in der Region und scheinen nicht zu begreifen, dass sie selbst zu den größten Verbreitern von Falschnachrichten in der Welt gehören, auch was die globale Rolle Washingtons betrifft.

Die Menschen in Lateinamerika und der Karibik, die die Brutalität der USA tagtäglich ertragen müssen, lassen sich jedoch nicht täuschen und suchen verständlicherweise anderswo nach Nachrichten und sogar nach Hilfe. So schwenken Menschen, die gegen die US-Intervention in Ländern wie Haiti und Peru protestieren, sogar russische Fahnen und bitten Russland um Hilfe gegen diese Intervention.

Hierfür gibt es eine einfache Lösung. Wenn die USA wollen, dass sich die Menschen in der Region an sie und ihre Medien wenden, um Nachrichten und Informationen zu erhalten, könnten sie ehrlicher werden, was ihr interventionistisches Verhalten in der Vergangenheit und der Gegenwart angeht, und sie könnten anfangen, die Menschen in dieser Hemisphäre und ihre Länder mit Respekt und Gleichberechtigung zu behandeln. Solange die USA Lateinamerika und die Karibik weiterhin als ihren "Hinterhof" betrachten, in den sie sich zu ihrem eigenen Vorteil einmischen können, werden sie die Menschen nur weiter entfremden und sie in Richtung Russland oder anderen östlichen Ländern drängen. Dieser Punkt sollte eigentlich auf der Hand liegen, aber er scheint den politischen Entscheidungsträgern in den USA entgangen zu sein, die offenbar nicht in der Lage sind, über ihre eigenen Interessen hinauszublicken, und dennoch dabei glauben, dass sie irgendwie die Guten sind.

Daniel Kovalik lehrt internationale Menschenrechte an der University of Pittsburgh School of Law und ist Autor des kürzlich erschienenen Buches "Nicaragua: A History of US Intervention & Resistance".

Mehr zum Thema - Nicolás Maduro plädiert für multipolare Welt: USA können Lateinamerika nichts anbieten