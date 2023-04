Nach Macrons China-Besuch: Kreml schließt rasche Änderung der chinesischen Politik aus

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow kommentierte die Reise des französischen Präsidenten Emmanuel Macron nach China mit den Worten, dass Peking seine Position nie schnell aufgebe. Das Besuchsziel war offensichtlich die Beeinflussung von Xi Jinping bezüglich seiner Meinung zum Ukraine-Konflikt.

Quelle: AFP © Thibault Camus

China sei eine ernsthafte Großmacht und werde seine Position nicht schnell ändern, so der russische Präsidentensprecher Dmitri Peskow. Er kommentierte dies mit Blick auf den Besuch des französischen Präsidenten Emmanuel Macron in Peking. Wörtlich hieß es: "Dies ist eine sehr ernsthafte Position, die ernsthaft gestaltet wurde, und dies ist kein Land, das seine Position so schnell unter äußerem Einfluss ändert." Berichten zufolge sei Macron nach China gereist, um den chinesischen Staatschef Xi Jinping in der Ukraine-Frage umzustimmen. Nun berichtet Politico, dass es dem französischen Präsidenten nicht gelungen sei, den chinesischen Staatschef zu einer Änderung seiner Haltung zum Konflikt in der Ukraine zu bewegen. In diesem Zusammenhang brachte Peskow zum Ausdruck, dass der Kontakt von Xi mit Macron sowie mit der EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen, die mit Macron angereist ist, bedeutungsvoll sei und der Kreml alle diesbezüglichen Meldungen verfolge. Der Kreml-Sprecher fügte hinzu: "Aber wir haben unsere eigenen Beziehungen zur VR China, eine sehr reiche Palette von Beziehungen, und darauf konzentrieren wir uns hauptsächlich." Der französische Staatschef hatte am Vortag im Rahmen seines Besuchs in China Gespräche mit Xi geführt. Er war das erste westliche Staatsoberhaupt, das der chinesische Staatschef seit seiner Wahl für eine dritte Amtszeit empfing – wie auch die mit angereiste von der Leyen. China: USA und NATO sollten Verantwortung für Ukraine-Krise übernehmen Wichtigstes politisches Thema der Diskussionen war die Beilegung der Feindseligkeiten in der Ukraine. Macron wandte sich an Xi in der Hoffnung, dass er "Russland zur Vernunft bringen und alle an den Verhandlungstisch bringen" würde. Der chinesische Staatschef antwortete, dass "China bereit ist, gemeinsam mit Frankreich an die internationale Gemeinschaft zu appellieren, vernünftig und ruhig zu bleiben". Er äußerte auch die Hoffnung auf eine politische Lösung des Konflikts und präzisierte, dass "alle Seiten nachvollziehbare Sicherheitsbedenken" hätten. Offiziell unterstützt Peking die spezielle russische Militäroperation in der Ukraine nicht, doch es kritisierte Russland seit Beginn des Konflikts zu keinem Zeitpunkt für dessen Entscheidung, eine Militäroperation einzuleiten. Auf der Pressekonferenz verurteilte Xi das Vorgehen Russlands auch nicht, und seine Äußerungen standen nicht im Widerspruch zu der Position, die China zuvor verkündet hatte. Mehr zum Thema – Ukraine-Krieg: Xi und Macron fordern "rasche Friedensgespräche"

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.