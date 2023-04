Formale Verhaftung aufgehoben – Trump verlässt Gericht

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat nach seiner Anklageerhebung am Dienstag einen Gerichtssaal in Manhattan verlassen. Beim Verlassen des Gerichtssaals gab er keine Erklärung ab. Nachdem Trump das Gebäude verließ, stieg er in seine vor dem Gebäude geparkte Wagenkolonne ein. Der ehemalige Präsident plädierte in 34 Anklagepunkten auf "nicht schuldig". In der Anklageschrift, die nun veröffentlicht wurde, wird behauptet, der ehemalige Präsident sei an einer "Verschwörung zur Untergrabung der Integrität der Wahl 2016" beteiligt gewesen. Die Staatsanwaltschaft wirft Trump vor, Teil eines "rechtswidrigen Plans zur Unterdrückung negativer Informationen" gewesen zu sein - einschließlich einer illegalen Zahlung von 130.000 US-Dollar. Mit der Zahlung sollten "Informationen unterdrückt werden", die seiner damaligen Wahlkampagne schaden könnten. Donald Trumps Anwalt Todd Blanche beschuldigte den Staatsanwalt, eine "völlig politische Angelegenheit" in eine "politische Anklage" zu verwandeln und erklärte, dass in der Anklage "kein einziges Bundes- oder Staatsverbrechen angeklagt wird, gegen das verstoßen worden wäre". Zu den Anschuldigungen gegen Trump sagte Blanche: "Wir werden dagegen ankämpfen, und zwar hart". Der nächste Termin für eine persönliche Anhörung im Fall des ehemaligen Präsidenten Donald Trump ist für den 4. Dezember in New York angesetzt. Mehr Informationen in Kürze...

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.