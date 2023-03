"Heftige Kämpfe" – Was über die Lage bei Artjomowsk bekannt ist

Das Wetter scheint die geplante ukrainische Gegenoffensive bei Artjomowsk (ukr.: Bachmut) verzögert zu haben. In der umkämpften Stadt selbst stehen die ukrainischen Truppen weiterhin unter massivem Druck durch die Wagner-Truppe. Beide Seiten erleiden schmerzliche Verluste.

Von Roman Schimajew und Anastasija Beloussowa, RT Um Artjomowsk wird heftig gekämpft, sagte der Pressesprecher des russischen Präsidenten, Dmitri Peskow. Der Kreml-Sprecher wünschte den russischen Kämpfern Erfolg, die seiner Meinung nach "ein Wunder an Heldentum" zeigen. Nach Angaben von RT verlieren die ukrainischen Streitkräfte zwischen 33.000 bis 35.000 Kämpfer pro Monat. Das Erzielen der Kontrolle über Artjomowsk durch russische Streitkräfte werde zur Befreiung der gesamten Donezker Volksrepublik beitragen, schlussfolgern die von RT befragten Experten. Der Pressesprecher des russischen Präsidenten Dmitri Peskow verwies auf das Vorrücken des russischen Militärs bei den Kämpfen in der Nähe von Artjomowsk: "Wir wissen, dass um Artjomowsk erbittert gekämpft wird. Unsere Leute zeigen ein Wunder an Heldentum. Wir wünschen ihnen Erfolg." Analyse Der Tatsachenkern hinter der Hasspropaganda: Wie ukrainische Kinder in Russland strandeten Eine Woche zuvor hatte Jan Gagin als Berater des amtierenden Oberhaupts der Volksrepublik Donezk erklärt, dass Artjomowsk praktisch blockiert sei und alle Zufahrtstraßen zur Stadt von der russischen Artillerie kontrolliert werden. Nach Angaben vom Oberstleutnant der Lugansker Volksmiliz a. D. Andrei Marotschko hätten die ukrainischen Truppen in den vergangenen sieben Tagen bei den Kämpfen insgesamt bis zu 4.500 Tote und Verwundete zu beklagen. Am Vortag hatte der amtierende DNR-Chef Denis Puschilin den Abschluss der Säuberung des Industriegebiets von Artjomowsk verkündet. Im Fernsehsender Solowjow LIVE sagte Puschilin: "Es war wichtig, die Industriezone im Werk selbst zu säubern. Und praktisch können wir bereits jetzt sagen, dass es erfolgt ist. Die Jungs dort machen den ukrainischen Kämpfern den Garaus, es verbleiben noch vereinzelte Gruppen." Ihm zufolge haben sich die Einheiten der ukrainischen Armee zurückgezogen und sich im Verwaltungsgebäude des Buntmetallwerks Artjomowsk verschanzt. Jewgenij Prigoschin, der Gründer der Wagner-Privatarmee, sagte am 29. März: "Der Kampf um Bachmut (russ.: Artjomowsk) hat bereits heute die ukrainische Armee praktisch vernichtet und leider auch das Personal der Privaten Militärischen Organisation Wagner dezimiert." Nach RT vorliegenden Informationen können die unwiederbringlichen Verluste der ukrainischen Streitkräfte in der Stadt 33.000 bis 35.000 Mann pro Monat betragen. Der pensionierte Militärbeobachter Oberst Wiktor Litowkin sprach mit RT und erläuterte die Bedeutung von Artjomowsk für die ukrainischen Streitkräfte: "Es ist ein sehr wichtiger Knotenpunkt – ein Eisenbahn- und Verkehrsknotenpunkt – für den Transport von Reserven, Munition, Treib- und Schmierstoffen, Personal und so weiter. Der Verlust der Siedlung wäre ein moralischer Schlag für das Kiewer Regime und würde den psychologischen Druck auf die ukrainische Armee erhöhen. Außerdem könnte der Westen die Lieferung von Munition und Waffen drastisch reduzieren." Zur Bedeutung für die russischen Streitkräfte merkte der Experte an, dass Artjomowsk Teil der Ugledar-Route ist: "Die Einnahme der Stadt wird die Befreiung der gesamten Donezker Volksrepublik erleichtern." Und der Militärexperte Michail Timoschenko fügt in einem Gespräch mit RT hinzu: "Artjomowsk schließt die Straße in Richtung Slawjansk und Kramatorsk, wo die Ukrainer seit Langem eine Verteidigungslinie eingerichtet haben. Sie deckt bereits Charkow, die Rückseite und den Vorstoß tief in die Ukraine in ländliche Gebiete ab." Die ukrainische Position Generaloberst Alexander Syrski, Befehlshaber der ukrainischen Bodentruppen, sagte kürzlich, das Hauptziel der ukrainischen bewaffneten Formationen in Artjomowsk bestehe darin, die Kräfte der russischen Armee zu schwächen. "Ab heute besteht unsere Hauptaufgabe darin, die überlegenen feindlichen Kräfte zu schwächen." Syrski bestätigte den Versuch der russischen Streitkräfte, die vollständige Kontrolle über die Stadt zu erlangen. In einem Interview mit der Nachrichtenagentur Associated Press sagte der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij, sollte das Kiewer Regime die Kontrolle über die Stadt verlieren, so würde dies den Druck der Ukrainer auf ihn und die Regierung des Landes erhöhen. "Unsere Gesellschaft wird sich müde fühlen. Unsere Gesellschaft wird mich zu einem Kompromiss mit ihnen drängen", zitiert ihn daher auch RIA Nowosti. Übersetzung aus dem Russischen

