Saudi-Arabien billigt Memorandum über Partnerschaft mit Schanghaier Organisation für Zusammenarbeit

Die Schanghaier Organisation für Zusammenarbeit hat nun mit dem Königreich Saudi-Arabien einen neuen Dialogpartner: Die Verabschiedung eines entsprechenden Memorandums durch das saudische Ministerkabinett war ein Schritt auf dem Weg zur Mitgliedschaft, den die Saudis seit dem Jahr 2021 gehen.

© Pool / Bandar Algaloud/Anadolu Agency/Getty Images

Das saudi-arabische Regierungskabinett hat ein im Vorjahr unterzeichnetes Memorandum gebilligt, das dem Königreich den Status eines Dialogpartners der Schanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) verleiht. Dies schreibt die russische Presseagentur TASS mit Verweis auf eine Mitteilung der Kollegen von der staatlichen saudischen Presseagentur von der Nacht vom Dienstag auf Mittwoch, den 29. März 2023. Dem Bericht zufolge erfolgte in einer Kabinettssitzung am Dienstag – geleitet vom König Salman ibn Abd al-Aziz Al Saud geleitet – die Billigung der saudischen Regierung insbesondere für ein Memorandum, das dem Königreich den Status eines SOZ-Dialogpartners verleiht. Meinung Für die "Tagesschau" bedeutungslos: Der Gipfel der Schanghaier Organisation für Zusammenarbeit Die derzeitigen Mitglieder der SOZ sind China, Indien, Kasachstan, Kirgisistan, Pakistan, Russland, Tadschikistan und Usbekistan. Einen Beobachterstatus haben Afghanistan, Iran, die Mongolei und Weißrussland, während Armenien, Aserbaidschan, Kambodscha, Nepal, Sri Lanka und die Türkei Partnerländer sind. Am 16. September 2022 wurden auf dem Gipfeltreffen der Schanghaier Organisation für Zusammenarbeit in Samarkand die Partnerschaftsvereinbarungen über den Dialog mit Ägypten, Katar und Saudi-Arabien unterzeichnet. Auch wurde damals beschlossen, das Verfahren zur Gewährung des Status eines Dialogpartners für Bahrain, Kuwait, die Malediven, Myanmar und die Vereinigten Arabischen Emirate einzuleiten. Der Status eines Dialogpartners ist eine Stufe zwischen dem Beobachter- und dem vollwertigen Mitgliedsstatus in der SOZ, den das Königreich Saudi-Arabien ebenso ausdrücklich anstrebt wie übrigens auch für BRICS. Als Dialogpartner kann ein Staat unter anderem an offenen Sitzungen der Außenminister und Leiter weiterer Ministerien und Behörden der Mitgliedsstaaten dieser Organisation teilnehmen. Mehr zum Thema – Gegenentwurf zur EU: Der eurasische Kontinent und das Konzept souveräner Nationalstaaten

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.