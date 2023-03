Russisches Außenministerium: Moskau kann Entschädigung für Sprengung von Nord Stream fordern

Möglicherweise werde Moskau irgendwann die Frage der Entschädigung für die Anschläge auf die Nord-Stream-Pipelines ansprechen, so das russische Außenministerium. Bis dahin werde es aber alles daransetzen, eine unparteiische Untersuchung der Angriffe zu erreichen.

Quelle: Sputnik © Vitaliy Belousov

Russland könnte die Frage der Entschädigung für die durch die Zerstörung der Nord-Stream-Pipelines verursachten Schäden aufwerfen, sagte Dmitri Biritschewski, Leiter der Abteilung für wirtschaftliche Zusammenarbeit des russischen Außenministeriums, in einem Interview mit der Nachrichtenagentur RIA Nowosti. Er betonte: "Wir schließen nicht aus, dass wir später auch die Frage der Entschädigung für Verluste, die durch die Sprengung der Nord-Stream-Pipelines entstanden sind, ansprechen werden." Biritschewski erinnerte in dem Gespräch mit der Agentur daran, dass die russische Botschaft nach der Untersuchung des US-Journalisten Seymour Hersh einen Resolutionsentwurf des UN-Sicherheitsrates über eine unabhängige internationale Untersuchung des Vorfalls in Umlauf gebracht hatte, der jedoch auf aktiven Widerstand des Westens stieß. Der Diplomat erklärte: "Sogar da versuchen westliche Länder aktiv, die Arbeit an dem Resolutionsentwurf zu behindern, indem sie sich auf einen fehlenden 'Mehrwert' einer internationalen Untersuchung berufen. Trotzdem werden wir weiterhin auf einer umfassenden und offenen internationalen Ermittlung mit obligatorischer Beteiligung russischer Vertreter bestehen." Mehr zum Thema – Putin stimmt Hersh zu: USA stecken hinter der Sprengung von Nord Stream

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.