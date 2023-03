Russland und China bereit zur Zusammenarbeit bei der Entwicklung des Nördlichen Seewegs

Am Dienstag erklärte der russische Präsident Wladimir Putin nach Gesprächen mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping, dass Russland und China bereit sind, ein gemeinsames Arbeitsgremium für die Entwicklung des Nördlichen Seewegs zu schaffen.

Quelle: www.globallookpress.com © Shen Hong/XinHua

Russland und China sind bereit, ein gemeinsames Arbeitsgremium für die Entwicklung des Nördlichen Seewegs zu schaffen, erklärte der russische Präsident Wladimir Putin bei Gesprächen mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping am Dienstag. "Wir sehen die Zusammenarbeit mit chinesischen Partnern bei der Entwicklung des Transitpotenzials des Nördlichen Seewegs als vielversprechend an. Wir sind bereit, ein gemeinsames Arbeitsgremium für die Entwicklung der nördlichen Seeroute zu schaffen", unterstrich Putin. Ihm zufolge wird die Verkehrs- und Logistikinfrastruktur im Allgemeinen verbessert: "Unsere Länder sind durch eine lange Landgrenze verbunden, so dass die Schaffung von Eisenbahn- und Straßenkorridoren in Richtung China-Europa und zurück durch russisches Territorium eine absolute Priorität bleibt, um den Anforderungen des wachsenden Güter- und Personenverkehrs gerecht zu werden", so der russische Präsident. Er erinnerte auch an die Verkehrsinfrastruktureinrichtungen, die im vergangenen Jahr in Betrieb genommen worden waren. "Die Aufnahme des Verkehrs auf den Brücken wird die Kosten und den Zeitaufwand für den Warentransport zwischen Russland und China verringern, die Geographie des Handels erweitern und das Transitvolumen mit den Ländern der asiatisch-pazifischen Region erhöhen", betonte Putin. Analyse Russlands kolossaler Vorsprung im Kampf um die Arktis Der Nördliche Seeweg ist eine Schifffahrtsroute und die wichtigste Seeverbindung im russischen Arktissektor. Er erstreckt sich entlang der nördlichen Küsten Russlands über die Meere des Arktischen Ozeans (Barents-, Kara-, Laptew-, Ostsibirische, Tschuktschen- und Beringsee). Die Route fasst die europäischen und fernöstlichen Häfen Russlands sowie schiffbare Flussmündungen in Sibirien zu einem einzigen Verkehrssystem zusammen. Die Route hat eine Länge von 5.600 Kilometern von der Karastraße bis zur Providence Bay. Mehr zum Thema - Russische Eisbrecher – oder: Wie sich der Westen (auch) in der Arktis ins Knie schießt

