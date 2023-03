Nach monatelangem Zögern: Erdoğan sagt Finnland den NATO-Beitritt zu

Bereits seit Mai des vergangenen Jahres versucht Finnland, der NATO beizutreten. Bisher haben das nur zwei Länder verhindert – Ungarn und die Türkei. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan erklärte am Freitag, dass Finnlands Antrag jetzt von Ankara ratifiziert werde.

Quelle: AFP © ADEM ALTAN

Am Freitag hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan, im Anschluss an das Treffen mit seinem finnischen Amtskollegen Sauli Niinistö angekündigt, dass der Antrag Finnlands auf Beitritt zur NATO ratifiziert werde. Der entsprechende Prozess sei bereits im Parlament des Landes eingeleitet worden. Unter anderem betonte der türkische Staatschef, Finnland habe ehrliche und entschlossene Schritte unternommen, um seine Verpflichtungen gegenüber der Türkei für den NATO-Beitritt zu erfüllen. Außerdem hob Erdoğan die Unterstützung aus Finnland für den Beitritt der Türkei zur Europäischen Union hervor. Die endgültige Entscheidung, äußerte Erdoğan seine Hoffnung, könne vor der Parlamentswahl am 14. Mai dieses Jahres getroffen werden. Ungarn zögert noch: Budapests Position zum NATO-Beitritt von Schweden und Finnland Damit bleibt es nur Ungarn, das von allen NATO-Mitgliedern Finnlands Antrag nicht ratifiziert hat. Am 8. März erklärte Ungarns Verteidigungsminister Kristóf Szalay-Bobrovniczky jedoch, dass die Regierung des Landes die NATO-Beitritte Finnlands und Schwedens unterstütze, sich aber mehr Respekt von den beiden Staaten wünsche. Was Schwedens NATO-Beitritt betrifft, sagte Erdoğan, dass Stockholm alle seine Verpflichtungen nicht erfüllt habe, weshalb Ankara Schwedens Gesuch derzeit nicht ratifizieren könne. Finnlands Präsident Sauli Niinistö ist seit Donnerstag in der Türkei. Seine Arbeitsreise fing er mit dem Besuch in einem Erdbebengebiet im Südosten des Landes an. Am 17. Mai 2022 hatte das Land einen Antrag auf Beitritt zur NATO gestellt, nur zwei von 30 Mitgliedsländern – die Türkei und Ungarn – haben ihn bisher nicht ratifiziert. Mehr zum Thema – Finnlands Parlament stimmt für NATO-Beitritt

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.