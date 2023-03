Tote nach Feuergefecht in Bergkarabach: Armenien und Aserbaidschan beschuldigen sich gegenseitig

Bei einem Feuergefecht in der umstrittenen Region Bergkarabach sollen am Sonntag fünf Menschen getötet worden sein. Armenien und Aserbaidschan beschuldigen sich nach dem Schusswechsel gegenseitig.

Quelle: Sputnik

Nachdem es am Sonntag in der umstrittenen Region Bergkarabach zu einem Schusswechsel zwischen den Sicherheitskräften beider Länder gekommen war, haben sich Armenien und Aserbaidschan gegenseitig beschuldigt. Bergkarabach: Paschinjan beschuldigt Aserbaidschan der Arzneimittelknappheit wegen Straßenblockade Bei dem Zwischenfall wurden mindestens fünf Menschen getötet, wobei nach Angaben Jerewans drei armenische Polizisten ums Leben kamen und Baku den Tod von zwei aserbaidschanischen Soldaten bestätigte. Das aserbaidschanische Außenministerium erklärte am Sonntag in einer Mitteilung, dass das Feuergefecht ausbrach, als die Truppen Fahrzeuge in dem Gebiet kontrollierten, nachdem sie Informationen erhalten hatten, dass nicht genehmigte Straßen für den Transport von Waffen und Militärpersonal in der Region genutzt worden waren. Baku bezeichnete den Einsatz als "Provokation" durch armenische Sicherheitskräfte, die vor dem aserbaidschanischen Militär das Feuer eröffnet hätten. Der Vorfall zeige, dass Armenien "seine Besatzungspolitik gegen Aserbaidschan nicht aufgeben wird" und dass Jerewans Gerede vom Frieden nichts als "Heuchelei" sei, so Baku. In der Erklärung wurde hinzugefügt, dass der Vorfall erneut die Notwendigkeit unterstreicht, ein Grenzkontrollsystem zwischen Aserbaidschan und Armenien einzuführen. In einer Gegendarstellung bezeichnete das armenische Außenministerium die aserbaidschanische Darstellung der Ereignisse als "absurd". Jerewan behauptete, seine Polizeibeamten, die für die Pass- und Visaabteilung des Innenministeriums arbeiteten, seien in einem "Hinterhalt" aserbaidschanischer Truppen getötet worden. Ein weiterer Beamter sei bei dem Vorfall schwer verwundet worden. Der Transporter habe nur offizielle Papiere und eine einzelne Dienstpistole transportiert. Die Behauptungen Bakus über Waffen- und Personallieferungen nach Bergkarabach seien "Desinformation". "Das Vorgehen der aserbaidschanischen Streitkräfte kann nicht anders als Terrorismus bezeichnet werden", betonte das Ministerium. Krieg im Kaukasus: Armenien macht Friedensangebot an Aserbaidschan Jerewan hat erneut die Entsendung einer internationalen Untersuchungskommission nach Bergkarabach und in den Latschin-Korridor gefordert, der die umstrittene Region mit armenischem Gebiet verbindet. Armenien und Aserbaidschan führen einen jahrzehntelangen Streit über Bergkarabach, einen Teil Aserbaidschans mit überwiegend armenischer Bevölkerung, der Anfang der 1990er Jahre seine Unabhängigkeit von Baku erklärte. Im Jahr 2020 lieferten sich die beiden ehemaligen Sowjetrepubliken einen 44-tägigen Krieg um die Kontrolle über das Gebiet, der mit einem von Russland vermittelten Waffenstillstand endete. Die Spannungen zwischen den Nachbarn sind jedoch nach wie vor hoch und führen immer wieder zu Zwischenfällen in der Grenzregion. Am heftigsten war das Aufflammen der Spannungen im September letzten Jahres, als es bei Zusammenstößen Dutzende von Todesopfern auf beiden Seiten gab. Mehr zum Thema – Blockade des Latschin-Korridors: Armenien ruft UNO-Gericht an

