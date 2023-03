Saudi-Arabien erhöht ab April die Ölpreise für EU und Asien

Saudi-Arabien rechnet mit wachsender Ölnachfrage in Asien und Europa. Aus diesem Grund wird Saudi-Arabien ab April die Ölpreise für die EU und Asien erhöhen, während die Preise für US-Kunden bisher unverändert bleiben sollen.

Quelle: AFP © Fayez Nureldine

Saudi-Arabien, der größte Erdölexporteur der Welt, hat angekündigt, ab April die Preise für die Märkte in Europa und Asien anzuheben. Dies folgt auf eine bereits im Februar unerwartete Preisanhebung für europäische Käufer um ganze 2 US-Dollar pro Barrel, für asiatische Käufer dagegen nur um 0,20 US-Dollar. Die jüngste Preiserhöhung, über die TASS am Sonntag berichtete, entspricht einer Erhöhung um 0,50 US-Dollar ab März. Der russischen Nachrichtenagentur zufolge werden die Preise für die Abnehmer im Mittelmeerraum ebenfalls um 0,30 US-Dollar steigen. Die Preise für US-Kunden blieben bisher unverändert. Analyse Drastische Drosselung der Ölförderung: Kriegerischer Akt Saudi-Arabiens gegen die USA in OPEC+? Der Vorstandsvorsitzende von Saudi Aramco, Amin Nasser, nannte letzte Woche die wachsende Energienachfrage in China als einen der Gründe für die Preiserhöhungen. Chinas Wirtschaft wuchs im Jahr 2022 "nur" um 3 Prozent, was zu einem durchschnittlichen Rückgang der weltweiten Energienachfrage gegenüber den Vorjahren führte. Der saudi-arabische Energieminister warnte im Februar vor den Auswirkungen der Ölsanktionen des Westens gegen Russland und erklärte dazu, die restriktiven Maßnahmen könnten in Zukunft zu einer weltweiten Verknappung der Liefermengen führen. Er betonte seinerzeit, wie wichtig es für den Rest der Welt sei, "der OPEC+ zu vertrauen", einer Allianz, der Mitglieder der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) sowie weitere erdölfördernde Länder, darunter Russland, angehören, die sich darauf geeinigt hatten, die Produktion um 2 Millionen Barrel pro Tag zu drosseln, um den Markt zu stützen. Aramco verkauft etwa 60 Prozent seiner Rohöllieferungen nach Asien, die meisten davon im Rahmen langfristiger Verträge, deren Preise jeden Monat neu festgelegt werden. China, Japan, Südkorea und Indien sind die größten Abnehmer. Mehr zum Thema - Westliche Sanktionen gegen Russland: Saudi-Arabien warnt vor Energie-Engpässen

