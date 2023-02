Westliche Sanktionen gegen Russland: Saudi-Arabien warnt vor Energie-Engpässen

Der saudi-arabische Energieminister hat vor den Auswirkungen der Ölsanktionen des Westens gegen Russland gewarnt und erklärt, die restriktiven Maßnahmen könnten in Zukunft zu einer Verknappung der Liefermengen führen.

Quelle: AFP © Vladimir Simicek

Der saudi-arabische Energieminister Prinz Abdulaziz bin Salman warnte den Energiesektor auf einer Konferenz am 4. Februar vor einer Verknappung der Energie durch Sanktionen und unzureichende Investitionen in die Industrie. Analyse Drastische Drosselung der Ölförderung: Kriegerischer Akt Saudi-Arabiens gegen die USA in OPEC+? Auf die Frage, wie sich die Sanktionen auf den Energiemarkt auswirken würden, erklärte der Minister: "All diese sogenannten Sanktionen, Embargos und fehlenden Investitionen werden sich zu einer einzigen Sache verdichten, nämlich zu einem Mangel an Energielieferungen aller Art, wenn sie am dringendsten benötigt werden." Der Minister fügte hinzu, dass Saudi-Arabien daran arbeite, der Ukraine Flüssiggas (LPG) "zur Unterstützung des Energiemarktes" zu liefern. Er betonte auch, wie wichtig es für den Rest der Welt sei, "der OPEC+ zu vertrauen", einer Allianz, der Mitglieder der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) und andere Länder, darunter Russland, angehören, die sich darauf geeinigt haben, die Produktion um 2 Millionen Barrel pro Tag zu drosseln, um den Markt zu stützen. Prinz Abdulaziz bin Salman wies auch darauf hin, dass die OPEC+ eine verantwortungsbewusste Gruppe von Ländern sei, die sich nicht mit politischen Fragen befasse, sondern nur mit Fragen, die für die Energie- und Ölmärkte relevant seien. Mehr zum Thema - Der neue Nahe Osten: Saudi-Arabien und China rücken enger zusammen

