Kadyrow: Mehrere Erfolgsschläge gegen ukrainische Stellungen in Volksrepublik Lugansk

Der tschetschenische Staatschef Kadyrow hat am Freitag Videomaterial von mehreren erfolgreichen Operationen der russischen Streitkräfte in der Volksrepublik Lugansk veröffentlicht. Neben Beispielen wie in Belogorowka und Kremennaja gebe es Erfolge "in allen Richtungen."

Quelle: Sputnik © Wladimir Astapkowitsch/ Sputnik

Russische Soldaten haben eine Reihe erfolgreicher Operationen in der Nähe von Bilohiwka und der Stadt Kreminna in der Volksrepublik Lugansk durchgeführt. Videomaterial über die Arbeit der russischen Kämpfer wurde am 24. Februar vom tschetschenischen Staatschef Ramsan Kadyrow in seinem Telegramkanal veröffentlicht. "Das Gebiet der Siedlung Belogorowka LNR. Russische Einheiten haben eine perfekt vorbereitete ukrainische Festung angegriffen und unter ihre Kontrolle gebracht, die für eine lange Verteidigung vorbereitet worden war." Dort seien meterlange Gräben in Abständen zueinander ausgehoben und Schießstände sowie Bunker vorbereitet worden. "Auf dem Filmmaterial kann man mithilfe einer Wärmebildkamera sehen, wie zwei von ihnen (ukrainische Kämpfer) eliminiert werden" schrieb Kadyrow dazu und lobte den Nutzen der Sichtgeräte. Auch in der Nähe der Stadt Kremennaja in der LVR sei es "sehr heiß. Russische Drohnen haben hier ihr Bestes gegeben – der Kunstflug unserer UAVs verriet mehrere Standorte der feindlichen Truppen. Die Artillerie hat nicht gerastet – ein Blitzeinschlag an den richtigen Koordinaten und die Verluste des Feindes stiegen". Und solche Erfolge gebe es in allen Richtungen, schreibt Kadyrow. Mehr zum Thema – Liveticker Ukraine-Krieg – Medwedew: Schicksal künftiger ukrainischer Führung wenig beneidenswert

