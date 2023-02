EU-Chefdiplomat Josep Borrell: Die Ukraine ist Mitglied der "europäischen Familie"

Der Hohe Vertreter der EU-Kommission für Außenpolitik Josep Borrell erkennt persönlich die Ukraine als Mitglied der europäischen Familie an. Nun sollten auch Munitionslieferungen beschleunigt werden, da der Ukraine-Konflikt die europäische Sicherheit bedrohe, so Borrell auf der Münchner Sicherheitskonferenz.

Quelle: AFP © Thomas KIENZLE

Josep Borrell, der EU-Außenbeauftragte, hat auf der 59. Münchner Sicherheitskonferenz eine Rede gehalten. Dem EU-Chefdiplomaten zufolge sei die Ukraine bereits jetzt ein Mitglied dieser "europäischen Familie". Wörtlich sagte er: "Die Ukraine ist bereits ein Mitglied der europäischen Familie, ein Teil davon. Jetzt geht es nur noch darum, diese Entscheidung zu institutionalisieren." Borrell ruft zum Aufrüsten auf: Ukraine-Krieg wird diesen Sommer entschieden Zugleich wies Borrell darauf hin, dass es dennoch "Verfahren gibt, die durchlaufen werden müssen". Zwar sei der Prozess bereits begonnen worden, doch werde er nicht "über Nacht" vollzogen werden können, weil man "alle Anforderungen erfüllen muss". Allerdings teilte Josep Borrell auch mit, dass am 6. und 7. März eine weitere Dringlichkeitssitzung der EU-Verteidigungs- und Außenminister stattfinden werde. Bei diesem Treffen soll über die weitere Beschleunigung von Munitionslieferungen an die Ukraine gesprochen werden. Er wies darauf hin, dass die Ukraine derzeit zwar genügend Waffen, aber nicht genügend Munition erhalte: "Die Ukraine befindet sich in einer kritischen Situation, was die Munition angeht, und dieses Problem muss innerhalb weniger Wochen gelöst werden." Jedoch könne dieses Problem nicht durch eine gemeinsame Beschaffung von Munition gelöst werden, da jede Bestellung "am Ende einer langen Liste" stehen würde. In diesem Zusammenhang beharrt Borrell darauf, diejenigen Munitionsbestände zu nutzen, die die EU-Mitgliedstaaten derzeit besitzen. Danach werde alles durch gemeinsame Lieferungen ausgeglichen. Die Europäische Union rüste die Ukraine schließlich auf, weil dieser Konflikt eine Sicherheitsherausforderung für die gesamte EU darstelle, behauptete Borrell. Borrell brachte auch zum Ausdruck, dass "unser gemeinsames Gut, die UN-Charta", verteidigt werden müsse. Zugleich erklärte der EU-Diplomat, dass diese UN-Charta noch bald an die aktuellen Gegebenheiten der heutigen Welt angepasst werden müsse, "die ganz und gar nicht die Welt von 1945 ist". Was genau der EU-Außenbeauftragte damit meinte, blieb offen. Mehr zum Thema - "Sie verhalten sich wie Goebbels" – Borrell: Verbot russischer Medien dient der Meinungsfreiheit

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.