Chinas Außenminister Wang Yi: Taiwan war und wird nie ein unabhängiges Land

Chinas oberster Außenpolitiker Wang Yi wies darauf hin, dass Taiwan nie ein souveräner Staat war und dies auch in Zukunft nicht sein wird. Er sagte, dass die separatistischen Aktionen in Taiwan "die Souveränität und territoriale Integrität" Chinas bedrohen.

Quelle: Gettyimages.ru © Wassilios Aswestopoulos

Die Insel Taiwan war nie ein unabhängiger Staat und wird nie unabhängig von China sein, erklärte Wang Yi, der Leiter des Büros der Kommission für auswärtige Angelegenheiten des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas und Mitglied des Politbüros, am Samstag. In seiner Rede auf der 59. Münchner Sicherheitskonferenz unterstrich er: "Taiwan ist ein Teil des chinesischen Staatsgebietes. Es war noch nie ein eigenständiges Land, und das wird es auch in Zukunft nicht sein." Dem chinesischen Diplomaten zufolge versucht Peking nicht, den Status quo in der Straße von Taiwan zu ändern. Separatistische Kräfte in Taipeh versuchten hingegen, das Ein-China-Prinzip zu missachten, indem sie für ihre sogenannte Unabhängigkeit eintreten. Wang Yi wies darauf hin, dass sie auf diese Weise "den Frieden und die Sicherheit" in der Region untergraben. Analyse Was genau bedeutet der "Spionage-Ballon" in den Beziehungen zwischen den USA und China? Wang Yi fügte hinzu, dass die Aktionen der Separatisten in Taiwan "die Souveränität und territoriale Integrität" Chinas bedrohen. Er wies auch darauf hin, dass China in der Taiwan-Frage nicht mit zweierlei Maß messe. Darüber hinaus kündigte der chinesische Diplomat an, dass sein Land bald einen Plan zur Lösung des Konflikts in der Ukraine vorschlagen werde, der die "Souveränität aller Länder" respektiere. Laut Wang Yi werde der neue Vorschlag Punkte des früheren Plans des chinesischen Staatschefs Xi Jinping aufgreifen. Dazu gehöre die Achtung der Grundsätze der UN-Charta. Wang Yi fügte hinzu, er plane für nächste Woche einen Besuch in Moskau. Taiwan wird seit 1949 von einer eigenen Verwaltung regiert, als die Überreste der Kuomintang-Truppen unter der Führung von Chiang Kai-shek (1887–1975) nach ihrer Niederlage im chinesischen Bürgerkrieg auf die Insel flohen. Nach der offiziellen Position Pekings, die von den meisten Ländern unterstützt wird, ist die Insel eine der Provinzen Chinas. Mehr zum Thema - Chinesisches Außenministerium: Peking hat keine Angst vor Wettbewerb mit den USA

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.