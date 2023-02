Doch keine Spionageballons aus China: Biden rudert bei abgeschossenen Flugobjekten zurück

Der US-Präsident hat bestätigt, dass es sich bei den von den USA abgeschossenen Flugobjekten mit großer Wahrscheinlichkeit nicht um Spionagewerkzeuge Chinas oder eines anderen Landes handelt. Bei China entschuldigen will sich der US-Präsident dennoch nicht.

Quelle: AFP © Mandel Ngan

Obwohl die US-Behörden die Herkunft von drei sogenannten Unbekannten Flugobjekten (UFOs), die Militärjets in den letzten Tagen über Nordamerika abgeschossen haben, noch nicht geklärt haben, bestätigte US-Präsident Joe Biden am Donnerstag, dass seine Regierung vermutet, dass es sich bei den Objekten nicht um Spionagegeräte Chinas oder eines anderen Landes handelt. Biden sagte über die UFOs, die die US-Streitkräfte über Alaska, Nordwestkanada und dem Huronsee abgeschossen haben: "Wir wissen noch nicht genau, worum es sich bei diesen drei Objekten handelte, aber nichts deutet darauf hin, dass sie mit Chinas Spionageballonprogramm in Verbindung stehen oder dass es sich um Überwachungsfahrzeuge eines anderen Landes handelt." Die Objekte wurden vom US-Militär entdeckt, nachdem die US-Radarsysteme verbessert worden waren, um auch langsam fliegende Objekte erkennen zu können, fügte Biden hinzu. Die US-Geheimdienste gingen davon aus, dass es sich bei den Objekten höchstwahrscheinlich um Ballons handelt, die mit privaten Unternehmen, Freizeit- oder Forschungseinrichtungen in Verbindung stehen, so Biden. Seine Regierung entwickle "schärfere Regeln" für den Umgang mit UFOs und versuche, zwischen solchen, die ein Sicherheitsrisiko darstellen, und solchen, die harmlos sind, zu unterscheiden. Er fügte hinzu: "Aber täuschen Sie sich nicht: Wenn ein Objekt eine Bedrohung für die Sicherheit des amerikanischen Volkes darstellt, werde ich es runterholen." Die Abschüsse, die sich zwischen letztem Freitag und Sonntag ereigneten, erfolgten eine Woche, nachdem ein Kampfflugzeug der US Air Force einen chinesischen Ballon vor der Küste von South Carolina abgeschossen hatte. Bidens Regierung behauptete, dass es sich bei dem Ballon um einen chinesischen Spionageballon handelte – eine Behauptung, die Peking wiederholt bestritt. Die US-Regierung geriet in die Kritik, weil sie es zunächst zuließ, dass der Ballon über die USA driftete, und dabei auch "sensible militärische Einrichtungen" überflog. Der Vorfall führte in den USA zu dem Vorwurf, China betreibe weltweit ein umfangreiches Spionageprogramm in großer Höhe, wodurch sich die ohnehin schon angespannten Beziehungen zwischen Washington und Peking weiter verschlechterten. Chinesische Beamte behaupteten, bei dem Ballon habe es sich um ein ziviles Luftschiff gehandelt, das vom Kurs abgekommen sei, und warfen den USA vor, auf den Vorfall überreagiert und Gewalt angewendet zu haben. Biden sagte, er entschuldige sich nicht für den Abschuss des Ballons, wolle aber die Kommunikation mit China aufrechterhalten. Mehr zum Thema – Washington wendet sich Science-Fiction zu, um die Militärausgaben anzukurbeln

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.