NATO kündigt neues Weltraumprojekt an

Am Mittwoch haben 16 NATO-Mitgliedstaaten gemeinsam mit Finnland und Schweden ein neues Weltraumprojekt angekündigt, das die Schaffung einer Flotte von Spionagesatelliten sowie die weitere Militarisierung des Weltraums zum Ziel hat. Dabei sollen staatliche sowie kommerzielle Mittel genutzt werden.

Am Mittwoch haben 16 NATO-Mitgliedsstaaten gemeinsam mit Finnland und Schweden ein neues Weltraumprojekt mit der Bezeichnung "Alliance Persistent Surveillance from Space" (APSS) angekündigt. In einer auf der NATO-Website veröffentlichten Erklärung heißt es, das Projekt werde dazu beitragen, die Datenerfassung, den Datenaustausch und die Datenanalyse zwischen den NATO-Mitgliedern und der NATO-Kommandostruktur zu optimieren. Analyse Was das neue strategische Konzept der NATO für China bedeutet Schweden und Finnland hatten sich im Mai 2022 um die NATO-Mitgliedschaft beworben, ihre Anträge müssen jedoch noch von Ungarn und der Türkei genehmigt werden. Obwohl sie noch nicht formell in den Militärblock aufgenommen wurden, beteiligen sich Stockholm und Helsinki bereits an gemeinsamen Projekten mit der NATO. Die APSS wird die Schaffung einer "Konstellation" mit dem Namen "Aquila" aus staatlichen und kommerziellen Satelliten zur Folge haben. Es wird erwartet, dass dieses Projekt "die Aufklärung und Überwachung der NATO erheblich verbessern" sowie "die militärischen Missionen und Operationen der NATO wesentlich unterstützen" wird. Dabei wurde in der Erklärung unterstrichen, dass der andauernde Krieg in der Ukraine die wachsende Abhängigkeit der Nachrichtendienste von weltraumgestützten Daten und Ressourcen weiter verdeutlicht habe. Als weiteren Grund für die Schaffung der Konstellation der Spionagesatelliten nannte die NATO den Wettbewerb mit "potenziellen Gegnern", der ihren "Zugang und Freiheit, im Weltraum zu operieren, einschränken, Weltraumfähigkeiten beeinträchtigen, zivile und militärische Infrastruktur angreifen, die Verteidigung beeinträchtigen und die Sicherheit gefährden kann". Der Militärblock erklärte, dass die APSS Teil der im Jahr 2019 verabschiedeten übergreifenden Weltraumpolitik der NATO ist. Bei einem Treffen in London im selben Jahr hatten die Mitgliedsstaaten den Weltraum zum fünften operativen Bereich neben dem Luft-, Land-, See- und Cyberraum erklärt. Mehr zum Thema - "Vision 2031": USA, Deutschland, Frankreich und vier weitere Nationen planen Super-"Space Force"

