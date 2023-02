Brasilianische Ex-Präsidentin wird Chefin der BRICS-Bank

Dilma Rousseff wird die Neue Entwicklungsbank der BRICS bis zum Ende der brasilianischen Präsidentschaft 2025 führen. Rousseff ist studierte Wirtschaftswissenschaftlerin und war während ihrer politischen Karriere in Brasilien unter anderem Energieministerin.

Quelle: www.globallookpress.com © IMAGO/Roberto Casimiro

Die ehemalige brasilianische Staatschefin Dilma Rousseff wurde als nächste Präsidentin der Neuen Entwicklungsbank der BRICS-Gruppe benannt, nachdem Brasilien am Freitag die Unterstützung seiner Partner für die Ernennung erlangt hatte. Die brasilianische Regierung unter der Führung von Luiz Inácio Lula da Silva hatte sich auf sie als Kandidatin geeinigt. Rousseff, die von 2011 bis 2016 Brasiliens Präsidentin war, wird an die Stelle des brasilianischen Diplomaten Marcos Troyjo treten, der vom vorhergehenden brasilianischen Staatschef Jair Bolsonaro ernannt worden war. Analyse Lula da Silva ist der erste BRICS-Staatschef, der Russlands Ukrainefeldzug öffentlich verurteilt Rousseff wird die Position bis zum Ende des laufenden brasilianischen Mandats in der Führung der Bank 2025 innehaben, und soll Präsident da Silva auf seinem für März angesetzten China-Besuch begleiten. Die BRICS-Nationen – Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika – arbeiten an der Entwicklung ihrer eigenen finanziellen Infrastruktur, einschließlich eines gemeinsamen Zahlungsnetzwerkes; einige Mitgliedsländer haben ihren Handel bereits auf heimische Währungen umgestellt, um ihre Abhängigkeit von US-Dollar und Euro zu verringern. Die fünf Volkswirtschaften der BRICS stehen gegenwärtig für über 40 Prozent der Weltbevölkerung und beinahe ein Viertel des globalen BIP. Mehr zum Thema - Globaler Süden: Rohstoffgedeckte Währungen sollen US-Dollar ersetzen

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.