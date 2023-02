"Wir sollten im selben Team sein": Limp Bizkit zeigt Musikvideo mit Deepfakes von Putin und Biden

Die US-Metal-Band Limp Bizkit hat mithilfe der Deepfake-Technologie ein Musikvideo veröffentlicht, in dem Wladimir Putin, Wladimir Selenskij und Joe Biden gemeinsam in einer Garage spielen und über "eine bessere Zukunft" singen.

Der vom Fahrrad fallende Joe Biden, der Hollywood-Schauspieler Tom Cruise als Grillmeister, Wladimir Putin als Frontmann und Wladimir Selenskij am Keyboard: Die US-Rockband Limp Bizkit hat sich in einem neuen Musikvideo mithilfe der Deepfake-Technologie in die bekanntesten Weltpolitiker verwandelt.

"Die Vergangenheit können wir nicht ändern, aber wir können heute damit beginnen, das Morgen besser zu machen", beginnt Fred Durst, der Leadsänger der Band, die Komposition "Out Of Style" – mit Putins Gesicht anstelle seines eigenen.

Als das Lied von den führenden Politikern der Welt in einer Garage gespielt wird, schafft es der US-Präsident, sowohl Gitarre zu spielen als auch von seinem Fahrrad zu fallen. Selenskij bedient bescheiden die Keyboards im Hintergrund, denn es ist ganz offensichtlich – die Helden des Musikvideos sind Putin und (ein bisschen) Biden. Und zu guter Letzt: Im Finale macht Cruise aus Grillwürstchen das Friedenssymbol der Kampagne für nukleare Abrüstung.

Die Single "Out Of Style", zu dem nun dieses freche Video kommt, ist auf dem sechsten Album der Gruppe, "Still Sucks", enthalten, das letztes Jahr bei dem Label Suretone Records erschienen ist.

Die Band Limp Bizkit war im Jahr 1994 gegründet worden. Bis heute hat die Gruppe weltweit mehr als 40 Millionen Platten verkauft. Dreimal wurde die Gruppe für einen Grammy Award nominiert.

Durst gilt als großer Russland-Fan. Nach dem Beginn der russischen Militäroperation in der Ukraine wurden sowohl der Leadsänger als auch die Band wegen ihrer Sympathien für Russland kritisiert. Das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) schrieb Ende Januar zum Beispiel:

"Im Herbst 2015, also eineinhalb Jahre nach der Annexion der Krim, tourte Fred Dursts Band Limp Bizkit durch Russland. 20 Städte im Oktober und November. Im Video-Tourtagebuch und auf Konzerten trägt er einen grauen Hoodie. 'Russia' in Großbuchstaben auf der Brust, 'Limp Bizkit' auf dem linken Arm. Er kommt ins Schwärmen, im Tourtagebuch, in etlichen Interviews mit russischen Medien. Es gefiel ihm gar so gut, dass er 2015 mit seiner damaligen Partnerin Kseniya Beryazina direkt auf die Krim ziehen wollte. In eine Region, die nur kurz zuvor völkerrechtswidrig von Russland annektiert wurde."

Auf Anfrage einer empörten RND-Journalistin, die seine Haltung zu Putin und "Russlands Angriffskrieg" wissen will, erklärt der Limp-Bizkit-Sänger, dass seine Frau Ukrainerin ist, ihre Eltern aus Sibirien stammen und derzeit auf der Krim leben. Zu dem Krieg sagt er nur eines:

"Es ist traurig zu sehen, wie Menschen Krieg führen. Ich verachte es wirklich. Das macht mich sehr traurig, weil ich glaube, dass alle Menschen miteinander auskommen und im selben Team sein sollten. Ich glaube an Liebe und Einheit und Ufos."

Durst erklärte dem RND, dass er der Presse gegenüber skeptisch sei und keine provokanten Fragen über seine Haltung zu Putin beantworten werde. Und auf die Frage, wie er denn an wichtige Informationen über den Krieg in der Ukraine kommt, antwortete der Limp-Bizkit-Sänger kurz und knapp:

"Die Informationen stammen von Freunden in der Ukraine und Freunden in Russland."

