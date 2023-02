Lawrow: EU-Spitzendiplomat Borrell kann "rassistischen Kern seiner Weltanschauung nicht verbergen"

Der russische Außenminister, Sergei Lawrow, ist derzeit in Afrika und im Nahen Osten unterwegs. Das bringt ihm Kritik aus höchsten EU-Kreisen ein. Während der EU-Außenbeauftragter Josep Borrell Russland "Informationsmanipulation und -einmischung" gegenüber "leichten Ländern" in Afrika unterstellt, wirft Lawrow dem Spanier Rassismus vor.

Quelle: www.globallookpress.com © IMAGO/Iraqi Presidency Office

Afrikanische Länder als leicht manipulierbar abzutun, stehe für Josep Borrell fest, sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow am Dienstag. Damit reagierte er auf die Vorwürfe des EU-Außenbeauftragten, Moskau verbreite "Fehlinformationen". Borrell zur Weltlage: Europa ist ein Garten, die übrige Welt ein Dschungel Borrell hatte sich früher am selben Tag an EU-Diplomaten gewandt und behauptet, Russland setze "Informationsmanipulation und -einmischung" als Kriegswaffe ein. Borrell meint, dass Lawrow Mali und Eritrea besuchte, und nannte sie "leichte Länder", in denen Moskau "Lügen darüber verbreiten könnte, wer für das, was in der Ukraine passiert, schuldig ist." Lawrow erwiderte daraufhin: "So spricht ein Mann, der die rassistische Kern seiner Weltanschauung nicht verbergen kann. [...] Vor nicht allzu langer Zeit sprach er offen darüber, dass Europa ein Garten ist, der von einem Dschungel umgeben ist, der es bedroht, also muss der Garten vorsichtig mit dem Dschungel umgehen. Das sagt alles darüber aus, wer sich eigentlich wie auf die Bedürfnisse und Interessen afrikanischer Länder einlässt.“ Und der russische Außenminister hinzu: "Wir haben nichts zu verbergen oder uns zu schämen. [...] Wir standen an der Quelle der Befreiung Afrikas vom kolonialen Joch. Die Sowjetunion war einer der Hauptinitiatoren der Erklärung zur Gewährung der Unabhängigkeit kolonialisierter Länder und Völker im Jahr 1960. Und es war keine Nachahmung, wie [der ehemalige britische Premierminister] Boris Johnson die Minsker Vereinbarungen kürzlich nannte, sondern ein echter historischer Akt besiegelte das Ende der Kolonialherrschaft." Im Gespräch mit EU-Diplomaten beschwerte sich Borrell darüber, dass einige afrikanische Länder die Position des Blocks nicht unterstützen, dass die Ukraine "für die Werte kämpfe, auf denen wir unser Weltverständnis aufbauen." "Sie verhalten sich wie Goebbels" – Borrell: Verbot russischer Medien dient der Meinungsfreiheit Seiner Ansicht nach werde der aktuelle Konflikt nicht nur auf dem Schlachtfeld mit Truppen ausgetragen, sondern "im Informationsraum, der versucht, die Herzen und Köpfe der Menschen zu gewinnen." Zu diesem Zweck "schütze die EU die Meinungsfreiheit", indem sie russische Medien verbiete, während sie vermeintlich "unabhängige" Medien unterstütze, die Moskau als ausländische Agenten bezeichnet hat, fügte er hinzu. Während Borrell Russland beschuldigte, Desinformationen zu verbreiten, tat er dies anscheinend selbst – indem er sagte, Eritrea gehöre zu den "einfachen" Ländern, auf die Lawrow derzeit abziele. Der russische Diplomat besuchte das Land im letzten Monat zusammen mit Angola, Swasiland und Südafrika. Seine aktuelle Reise beinhaltet Stationen in Mauretanien, Sudan und Mali. Dort verkündete Lawrow nach Gesprächen mit seinem malischen Amtskollegen Abdoulaye Diop am Dienstag: Russland werde Mali weitere Hilfe leisten, um die Kampffähigkeit der Streitkräfte der Republik zu verbessern. Er betonte: "Wir werden unseren Freunden weiterhin die notwendige bilaterale Hilfe leisten, nicht nur in den Bereichen Wirtschaft, Handelsentwicklung und humanitäre Hilfe, sondern auch bei der Steigerung der Kampfeffektivität der malischen Streitkräfte und der Ausbildung von Soldaten und Strafverfolgungsbeamten." Mehr zum Thema - Was ist eigentlich mit dieser "regelbasierten internationalen Ordnung" gemeint?

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.