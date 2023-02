"Werden Sie Selenskij umbringen?" – Was Putin dem israelischen Ex-Premier versprach

In einem Interview plaudert der ehemalige israelische Premierminister Bennett aus dem Nähkästchen. Er habe den russischen Präsidenten Putin gefragt, ob er seinen ukrainischen Amtskollegen Selenskij töten lassen wolle. Die Antwort sei unmissverständlich gewesen.

Der ehemalige israelische Ministerpräsident Naftali Bennett hat gegenüber israelischen Medien erklärt, der russische Präsident Wladimir Putin habe ihm gesagt, dass er den ukrainischen Präsidenten Wladimir Selenskij "nicht töten lassen" werde. Bennett war im vergangenen März als israelischer Premierminister nach Moskau gereist, um einen baldigen Waffenstillstand zwischen Russland und der Ukraine zu vermitteln, wie er dem israelischen Sender Channel 12 am Samstag sagte. Meinung Ein Imperium in Panik versucht, Russland ein Angebot zu machen, das es nicht ablehnen kann Er sei auf Wunsch Selenskijs nach Moskau gereist und trat die Reise erst an, nachdem der russische Präsident die Sicherheit Selenskijs garantiert hat, so Bennett weiter. Da zu diesem Zeitpunkt die russischen Streitkräfte nahe Kiew lagen, hielt sich Selenskij Berichten zufolge zum Zeitpunkt des Treffens an einem unbekannten Ort versteckt. Bennett sagte dem Sender, der ukrainische Staatschef habe ihn beauftragt, von Putin die Zusicherung einzuholen, dass er nicht zum Ziel eines Attentats werden würde. "Werden Sie Selenskij töten?", fragte er Putin, so der israelische Ex-Premier. Der russische Präsident habe geantwortet, dass er das nicht tun werde. Putin gab sein Wort, so Bennett weiter. Der israelische Politiker Bennett erklärte, er habe Selenskij unmittelbar nach dem Verlassen des Kremls angerufen und ihm gesagt: "Er wird Sie nicht umbringen." Selenskij bat um Bestätigung und Bennett teilte ihm mit, er sei "hundertprozentig" sicher, dass Putin ihn nicht töten lassen werde. Zwei Stunden später veröffentlichte Selenskij ein Video aus seinem Büro in Kiew, in dem er erklärte, dass er sich "nicht versteckt" und "vor niemandem Angst" habe. Die Videoansprache wurde von westlichen Medien als "kämpferisch" bezeichnet, doch war bisher nicht bekannt, dass Selenskij Putin im Wesentlichen – über Bennett – um Erlaubnis gebeten haben soll, seinen Aufenthaltsort preiszugeben, bevor er seine Erklärung abgab. Liveticker Ukraine-Krieg: Russische Truppen rücken bei Sewersk weiter vor Bennett beschrieb Putin als "klug und scharfsinnig" und als einen Unterstützer des jüdischen Volkes. Er sagte jedoch, dass das Verhalten des russischen Führers sichtlich kälter wurde, als Selenskij und seine Beamten erwähnt wurden. Putin habe sie als "Nazis" und "Kriegstreiber" bezeichnet. Der ehemalige Premierminister – der sich das Amt mit Jair Lapid teilte, bis der konservative Benjamin Netanjahu im Dezember an die Macht zurückkehrte – sagte, dass "alles", was er auf seiner Reise nach Moskau unternahm, "mit den Vereinigten Staaten, Deutschland und Frankreich abgestimmt" gewesen sei. Bennetts Interview kam einen Tag, nachdem die Sprecherin des französischen Außenministeriums, Anne-Claire Legendre, bestätigt hatte, dass Präsident Emmanuel Macron "hauptsächlich" auf Wunsch von Selenskij mit Putin telefoniert hat. Während die Staats- und Regierungschefs Frankreichs und Israels seine Botschaften nach Moskau überbrachten, erklärte Selenskij selbst öffentlich, dass er niemals mit Putin sprechen werde, und verbot seinen Beamten, Verhandlungen mit dem russischen Staatschef aufzunehmen. Mehr zum Thema - Netanjahu: Israel hat mit Putin Kompromisslösung für Nahen Osten gefunden

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.

Am 24. Februar kündigte der russische Präsident Wladimir Putin an, gemeinsam mit den Streitkräften der Donbass-Republiken eine militärische Spezialoperation in der Ukraine zu starten, um die dortige Bevölkerung zu schützen. Die Ziele seien, die Ukraine zu entmilitarisieren und zu entnazifizieren. Die Ukraine spricht von einem Angriffskrieg. Noch am selben Tag rief der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij im ganzen Land den Kriegszustand aus.

Der Westen verurteilte den Angriff, reagierte mit neuen Waffenlieferungen, versprach Hilfe beim Wiederaufbau und verhängte Sanktionen gegen Russland.

Auf beiden Seiten des Konfliktes sind zahlreiche Soldaten und Zivilisten getötet worden. Moskau und Kiew haben sich gegenseitig verschiedener Kriegsverbrechen beschuldigt. Tausende Ukrainer sind mittlerweile aus ihrer Heimat geflohen.