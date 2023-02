China lehnt Anstachelung zu regionaler Konfrontation in Asien ab

China forderte ein Ende der Konfrontationspolitik im asiatischen Raum. Konkret nannte Peking Japans neueste militärische Schritte als mögliche Bedrohung. Der NATO warf die Volksrepublik vor, "Bedrohungen aus China" zu fabrizieren.

Quelle: www.globallookpress.com © Zhang Chenlin/XinHua

China hat ein Ende des Narrativs von der "chinesischen Bedrohung" und der Versuche gefordert, eine Konfrontation anzuzetteln, wie die Nachrichtenagentur Xinhua unter Berufung auf eine Sprecherin des chinesischen Außenministeriums am Mittwoch berichtete. Die Sprecherin des Pekinger Außenministeriums, Mao Ning, äußerte sich auf einer täglichen Pressekonferenz als Antwort auf eine Anfrage zu einer gemeinsamen Erklärung von Japan und der NATO. Beide Seiten äußerten sich besorgt über die Entwicklung der chinesisch-russischen Militärkooperation. UN prognostiziert: China wird Motor der wirtschaftlichen Erholung Ostasiens Mao betonte, China habe immer als Verteidiger des Weltfriedens und der regionalen Stabilität fungiert, was allgemein anerkannt werde. Japans militärische und sicherheitspolitische Schritte würden von seinen asiatischen Nachbarn und der internationalen Gemeinschaft genau beobachtet, erklärte sie. Mao fügte hinzu, Japan solle die Lehren aus der Geschichte ziehen, am Weg der friedlichen Entwicklung festhalten und sicherstellen, dass es das Vertrauen zwischen den Ländern nicht beschädige und den regionalen Frieden und die Stabilität nicht gefährde. Auf eine Frage zu den Äußerungen von NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg über angebliche Sicherheitsbedrohungen aus China antwortete Mao, dass die NATO zwar behaupte, ein regionales Verteidigungsbündnis zu bleiben, aber ständig versucht habe, über ihre traditionelle Verteidigungszone und ihren Geltungsbereich hinauszugehen, die militärischen und sicherheitspolitischen Beziehungen zu den Ländern des asiatisch-pazifischen Raums zu stärken und "Bedrohungen aus China" zu fabrizieren. Mao fügte hinzu: "Solche Entwicklungen erfordern eine hohe Wachsamkeit unter den regionalen Ländern." Sie sagte, China habe aktiv Friedensgespräche gefördert und sich um eine Deeskalation in den Krisenherden bemüht. Die NATO sollte genau darüber nachdenken, welche Rolle sie für die Sicherheit in Europa gespielt hat. Die Sprecherin erklärte: "Der asiatisch-pazifische Raum ist kein Schlachtfeld für geopolitische Auseinandersetzungen und ist nicht für die Mentalität des Kalten Krieges und die Blockkonfrontation geeignet." Mehr zum Thema – USA belegen weitere Militärbasen auf den Philippinen – näher zu Taiwan

