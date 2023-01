Kreml-Sprecher Peskow: Johnson lügt über angebliche Drohung von Putin

Nach Angaben des britischen Ex-Premiers soll Wladimir Putin kurz vor Beginn des Ukraine-Krieges persönliche Drohungen gegen diesen ausgesprochen haben. Kremlsprecher Dmitri Peskow dementierte dies. Es sei während des Gesprächs zu "keinen Drohungen mit Raketenangriffen" gekommen.

Quelle: Sputnik © Sergei Bobyljow

Behauptungen des ehemaligen britischen Premierministers Boris Johnson, wonach Wladimir Putin ihm angeblich mit einem "Raketenangriff" gedroht habe, dementierte der Pressesprecher des russischen Präsidenten. Es handle sich entweder um eine bewusste Lüge, oder Johnson habe einfach nicht verstanden, worüber Putin mit ihm gesprochen hatte, sagte Peskow zu Journalisten. Kampfjets für die Ukraine? Scholz kritisiert Debatte und rüffelt SPD-Chefin Esken "Was Herr Johnson gesagt hat, ist nicht wahr, genauer gesagt, es ist eine Lüge. Mehr noch: Dies ist entweder eine bewusste Lüge, dann stellt sich hier wahrscheinlich die Frage, zu welchem ​​Zweck er diese Darlegung gewählt hat. Oder es war unbewusst und er hatte tatsächlich nicht verstanden, worüber Präsident Putin mit ihm gesprochen hat. Dann wird es ein bisschen besorgniserregend für die Gesprächspartner unseres Präsidenten", kommentierte Peskow laut der Nachrichtenagentur RIA Nowosti. Der Kremlsprecher fügte hinzu, er wisse, was bei dem Telefonat besprochen worden war: "Ich wiederhole es noch einmal offiziell: Das ist eine Lüge. Es gab keine Drohungen mit Raketenangriffen. In Bezug auf die Herausforderungen für die Sicherheit Russlands merkte Präsident Putin an, dass im Falle eines NATO-Beitritts der Ukraine die mögliche Stationierung von NATO- oder US-Raketen in der Nähe unserer Grenzen bedeuten würde, dass jede Rakete Moskau innerhalb von Minuten erreichen würde." Falls die gesamte BBC-Dokumentation "Putin vs the West", die am Montag erscheint, in dieselbe Richtung gehe, sollte man damit keine Zeit verschwenden, fügte Peskow hinzu. Johnson behauptete in der Doku, dass Putin kurz vor Beginn des Ukraine-Kriegs persönliche Drohungen gegen ihn ausgesprochen hatte. "Boris, ich will dir nicht wehtun, aber mit einer Rakete würde es nur eine Minute dauern", erzählte er. Mehr zum Thema - "Würde nur eine Minute dauern": Johnson fühlte sich bei Telefonat von Putin bedroht

Am 24. Februar kündigte der russische Präsident Wladimir Putin an, gemeinsam mit den Streitkräften der Donbass-Republiken eine militärische Spezialoperation in der Ukraine zu starten, um die dortige Bevölkerung zu schützen. Die Ziele seien, die Ukraine zu entmilitarisieren und zu entnazifizieren. Die Ukraine spricht von einem Angriffskrieg. Noch am selben Tag rief der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij im ganzen Land den Kriegszustand aus.

Der Westen verurteilte den Angriff, reagierte mit neuen Waffenlieferungen, versprach Hilfe beim Wiederaufbau und verhängte Sanktionen gegen Russland.

Auf beiden Seiten des Konfliktes sind zahlreiche Soldaten und Zivilisten getötet worden. Moskau und Kiew haben sich gegenseitig verschiedener Kriegsverbrechen beschuldigt. Tausende Ukrainer sind mittlerweile aus ihrer Heimat geflohen.