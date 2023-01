Japan und Niederlande schließen sich US-Chip-Embargo gegen China an

Japan und die Niederlande wollen sich den Vereinigten Staaten anschließen, um Chinas Zugang zu fortschrittlichen Halbleitermaschinen zu beschränken. Damit sollen Pekings Ambitionen, eigene Chipkapazitäten aufzubauen, untergraben werden, berichten japanische Medien.

Quelle: Legion-media.ru

Vertreter der USA, der Niederlande und Japans wollen Gespräche über neue Beschränkungen für Lieferungen an chinesische Unternehmen noch am Freitag abschließen, berichtet die Japan Times unter Bezugnahme auf anonyme Regierungsquellen. Die Verhandlungen waren laut dem Bericht am späten Donnerstag in Washington noch im Gange. Eine öffentliche Ankündigung der Beschränkungen, die wahrscheinlich erst später in Kraft treten werden, sind nicht geplant, so anonyme Quellen gegenüber Japan Times. Lawrow: Multipolaritätsuhr tickt in richtige Richtung Die Niederlande werden die Beschränkungen für die ASML Holding, ein niederländisches Unternehmen und der weltweit größte Anbieter von Lithographiesystemen für die Halbleiterindustrie, ausweiten. Das soll das Unternehmen daran hindern, zumindest einige seiner so genannten Deep-Ultraviolet Lithography-Maschinen zu verkaufen, die für die Herstellung einiger Arten von hochentwickelten Chips unerlässlich sind und ohne die der Aufbau von Produktionslinien unmöglich sein könnte. Japan will dem Bericht zufolge dem heimischen Unternehmen Nikon ähnliche Beschränkungen auferlegen. Eine Sprecherin des Nationalen Sicherheitsrates in Japan lehnte eine Stellungnahme dazu gegenüber der Zeitung ab. Die gemeinsamen Bemühungen sind laut dem Bericht eine Erweiterung der von der Regierung von US-Präsident Joe Biden im Oktober eingeführten Beschränkungen, die darauf abzielen, Chinas Möglichkeiten zur Herstellung eigener fortschrittlicher Halbleiter oder zum Kauf von Spitzenchips aus dem Ausland zu beschneiden. Ihr Vorgehen begründet die US-Regierung unter anderem mit nationalen Sicherheitsinteressen und der Gefahr, dass fortschrittliche Chips in Ausrüstung des chinesischen Militärs oder Überwachungssystemen zum Einsatz kommen könnten. Chinesische Kritiker sehen aber eine breitere Strategie der USA dahinter, Chinas technologischen Fortschritt bremsen und die eigene Halbleiter-Industrie fördern zu wollen. In den drei Ländern sind die wichtigsten Unternehmen angesiedelt, die Anlagen zur Herstellung von Chips produzieren, darunter ASML, Tokyo Electron aus Japan und Applied Materials aus den USA. Analyse Lateinamerika erwartet eine Schlüsselrolle in der aufkeimenden multipolaren Weltordnung US-Ausrüstungshersteller haben sich darüber beschwert, dass die einseitige Maßnahme der Biden-Administration es ausländischen Konkurrenten ermöglicht, weiterhin auf einem der größten Märkte für ihre Produkte tätig zu sein, und das Ziel, Chinas militärische Fortschritte einzuschränken, untergräbt. China wehrt sich gegen die Maßnahmen der USA. Im Dezember reichte Peking eine Klage bei der Welthandelsorganisation (WTO) ein, um die von den USA auferlegten Exportkontrollen zu kippen. Auch der Vorstandsvorsitzende der niederländischen ASML hat davor gewarnt, dass die US-Maßnahmen unbeabsichtigte Folgen haben könnten. Am Mittwoch sagte CEO Peter Wennink, dass die von den USA angeführten Exportkontrollmaßnahmen gegen China Peking letztendlich dazu bringen könnten, seine eigene Technologie für fortschrittliche Chipherstellungsgeräte erfolgreich zu entwickeln. "Wenn sie diese Maschinen nicht bekommen können, werden sie sie selbst entwickeln", sagte er in einem Interview mit Bloomberg News. Und er ergänzte: "Das wird seine Zeit brauchen, aber letztendlich werden sie es schaffen." Mehr zum Thema – Mexiko, USA und Kanada wollen Chip-Abhängigkeit von Asien reduzieren

