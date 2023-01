Lawrow: Multipolaritätsuhr tickt in richtige Richtung

Die Herausbildung einer multipolaren Weltordnung schreitet unaufhaltsam voran, trotz der Versuche des kollektiven Westens, den Prozess rückgängig zu machen. Russlands Außenminister Sergei Lawrow äußerte sich dazu auf einer Pressekonferenz bei seinem Besuch in Eritrea.

Quelle: Sputnik © DER PRESSEDIENST DES RUSSISCHEN AUßENMINISTERIUMS

Russlands Außenminister Sergei Lawrow hat auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem eritreischen Amtskollegen in Massawa betont, dass die Herausbildung einer multipolaren Weltordnung "ein objektiver und unaufhaltsamer Prozess" sei. In dem Zusammenhang verwies er auf die rasante Entwicklung von Ländern wie China und Indien. Staaten wie die Türkei, Ägypten, Brasilien, aber auch weitere Länder Lateinamerikas und die Golfstaaten werden Lawrow zufolge zu einflussreichen Akteuren. Zudem sagte der russische Top-Diplomat, der Präsident von Angola habe vorgeschlagen, einen Gipfel der Afrikanischen Union einzuberufen, um Afrikas Platz in der entstehenden Weltordnung zu bestimmen. Das Bündnis der BRICS-Staaten Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika bezeichnete er als eine Verkörperung der globalen Multipolarität. Mehr als ein Dutzend Staaten zeigten Interesse, sich dem anzuschließen. Lawrow sagte: "Die Uhr der multipolaren Geschichte tickt also in die richtige Richtung." Weiter betonte der russische Außenminister, dass der kollektive Westen, die USA, die NATO und die EU-Staaten, die vollständig unter der Kontrolle Washingtons stünden, versuchten, diesen Prozess rückgängig zu machen. Lawrow stellte klar: "Diese Bemühungen sind vergebens. Das Maximum, mit dem sie rechnen können, ist eine gewisse Hemmung des objektiven Laufs der Geschichte." Am Montag ist Lawrow zu einer mehrtägigen Afrikareise aufgebrochen. Inzwischen besuchte er Südafrika, das Königreich Eswatini, Angola und Eritrea. Mehr zum Thema - Südafrikas Außenministerin: "Sie sind offensichtlich eine sehr beliebte Person, Minister Lawrow"

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.