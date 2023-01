Neue US-Botschafterin in Russland trifft in Moskau ein

Lynne Tracy, die neue US-Botschafterin in Russland, ist in Moskau eingetroffen. Die Botschaft veröffentlichte in der Nacht auf Donnerstag ein Foto der Diplomatin auf einem Moskauer Flughafen.

Quelle: Sputnik © Asatur Jesajanz

Lynne Tracy, die neue US-Botschafterin in Russland, ist in Moskau eingetroffen, teilte die Botschaft in der Nacht auf Donnerstag mit. Sie ist die erste Frau in der Geschichte, die dieses Amt übernimmt. "Willkommen zurück in Russland, Botschafterin Tracy!", twitterte die US-Behörde. Auf dem entsprechenden Foto ist die Diplomatin auf einem Moskauer Flughafen zu sehen. С возвращением в Россию, посол Трейси! #ПосолСША#ПосолТрейсиhttps://t.co/TiYxwhVWQCpic.twitter.com/nwtNLbou15 — Посольство США в РФ/ U.S. Embassy Russia (@USEmbRu) January 25, 2023 Tracy hatte am 9. Januar den Eid als Botschafterin in der Russischen Föderation abgelegt. Die Diplomatin spricht Russisch und war von 2014 bis 2017 bereits als stellvertretende Missionschefin der US-Botschaft in Moskau tätig. Seit 2019 war sie US-Botschafterin in Armenien. Davor war sie auch in Pakistan, Turkmenistan und Kasachstan tätig. Ihr Vorgänger, Botschafter John Sullivan, war im September 2022 aufgrund einer Erkrankung seiner Ehefrau aus dem Amt ausgeschieden. Mehr zum Thema - Lynne Tracy wird neue US-Botschafterin in Moskau

