Lynne Tracy wird neue US-Botschafterin in Moskau

Moskau genehmigt die Ernennung von Lynne Tracy zur US-Botschafterin in Russland. Tracy wird als erste Frau dieses Amt übernehmen. Zuvor diente sie als US-Botschafterin in Armenien.

Tracy habe die Zustimmung des russischen Außenministeriums für ihren Amtsantritt, das sogenannte Agrément, erhalten, sagte Vize-Außenminister Sergei Rjabkow am Donnerstag laut der Agentur TASS.

Zuvor hatte US-Präsident Joe Biden die Diplomatin als neue Botschafterin der Vereinigten Staaten in Moskau nominiert. Das teilte das Weiße Haus am Dienstag in Washington mit. Vorher war sie den Angaben zufolge leitende Beraterin für Russland im Büro für europäische und eurasische Angelegenheiten des US-Außenministeriums und als stellvertretende Missionsleiterin in der US-Botschaft in Moskau tätig.

Nach den Regeln des diplomatischen Protokolls stimmt die Regierung des Gastlandes, also Russland, der Personalie vor der Nominierung durch den US-Präsidenten zu.

Tracy hatte mehrere Führungspositionen inne, insbesondere leitete sie die US-Botschaft in Kasachstan, das US-Konsulat in Pakistan, und war stellvertretende Leiterin der diplomatischen Vertretung in Turkmenistan. Sie dient derzeit als US-Botschafterin in Armenien. Tracy spricht unter anderem Russisch.

Die Diplomatin wird inmitten schwerer Spannungen zwischen Russland und den USA in Moskau ankommen. Zu den dringendsten Themen auf der Agenda der beiden Staaten gehören der Krieg in der Ukraine, der gegenseitige Gefangenenaustausch oder auch Verhandlungen über die atomare Rüstungskontrolle.

Der vorherige US-Botschafter in Moskau, John Sullivan, hatte Russland Anfang des Monats verlassen, um in den Ruhestand zu gehen. Er betonte, dass das vorzeitige Ende seiner Befugnisse nichts mit dem Vorgehen Russlands in der Ukraine zu tun habe.

