"Bevölkerung lebt in Angst" – UNO drängt auf Truppeneinsatz in Haiti

Die Vereinten Nationen haben am Dienstag einen internationalen Militäreinsatz in Haiti gefordert. Die ausländische Truppenpräsenz sei notwendig, um die Ordnung aufrechtzuerhalten und die grassierende Bandengewalt einzudämmen.

Quelle: AFP © Richard Pierrin

Den Vereinten Nationen zufolge ist in Haiti eine ausländische Truppenpräsenz notwendig, um in dem Land die Ordnung aufrechtzuerhalten und die grassierende Bandengewalt einzudämmen. Anhaltende Unruhen und Bandengewalt: USA fordern "Sicherheitsmission" für Haiti Seit der Ermordung von Präsident Jovenel Moïse im Jahr 2021 ist das Land von erheblichen Unruhen und einem starken Anstieg der Gewaltkriminalität geprägt. Die UN-Sonderbeauftragte für Haiti, Helen La Lime, warnte am Dienstag vor dem UN-Sicherheitsrat, dass die Bandengewalt "ein Niveau erreicht hat, das es seit Jahrzehnten nicht mehr gegeben hat". Laut der UN-Sonderbeauftragten habe Haiti in den letzten Monaten zwar einige positive Schritte unternommen, diese Errungenschaften seien aber "zerbrechlich und anfällig dafür, ohne ausländische Intervention wieder rückgängig gemacht zu werden". La Lime fügte hinzu: "Die Haitianer wünschen sich mit überwältigender Mehrheit diese Hilfe, damit sie ihr tägliches Leben in Frieden gestalten können. Die Bevölkerung lebt in Angst und ist sich der Grenzen der Polizeikräfte nur allzu bewusst." Der haitianische Premierminister Ariel Henry schlug erstmals im Oktober letzten Jahres eine Sicherheitsmission vor und forderte "die sofortige Entsendung einer spezialisierten bewaffneten Truppe", um gegen "bewaffnete Banden" vorzugehen. Damals trugen kriminelle Gruppen dazu bei, chaotische Proteste zu inszenieren, die einige der wichtigsten Häfen Haitis praktisch zum Erliegen brachten und zu Engpässen bei wichtigen Gütern wie Wasser und Treibstoff führten. UN-Generalsekretär António Guterres schloss sich später dem Appell der Regierung an, doch scheint er auf taube Ohren gestoßen zu sein. Obwohl Washington kürzlich zugestimmt hat, eine Reihe gepanzerter Fahrzeuge an die haitianische Nationalpolizei zu verkaufen, um "die Bandengewalt zu bekämpfen und die Stabilität wiederherzustellen", und selbst eine "begrenzte" Truppenentsendung vorgeschlagen hat, zögert US-Präsident Joe Biden noch. Massenunruhen in Haiti: Einwohner fordern Rücktritt von Präsident Ariel Henry Während der Sitzung des Sicherheitsrates am Dienstag räumte der stellvertretende US-Gesandte bei der UNO, Robert Wood, ein, dass Haiti sich mit den anhaltenden Herausforderungen der Unsicherheit auseinandersetzen muss", hielt sich aber mit der Befürwortung einer Sicherheitsmission zurück. Stattdessen sagte er, Washington werde UN-Sanktionen für "zusätzliche Ziele, die in die Unruhen in Haiti verwickelt sind", empfehlen, die auf einer früheren Runde von Sanktionen aufbauen würden, die im vergangenen Oktober verhängt wurden. Neben dem Anstieg der Bandenaktivitäten befindet sich Haiti nach der Ermordung von Präsident Moïse im Juli 2021 auch in einer schweren politischen Krise. Die Amtszeit aller gewählten Vertreter ist seit dem 9. Januar abgelaufen, und ein Termin für die nächsten Wahlen steht noch nicht fest. Nach einem Plan, der im Dezember letzten Jahres von einer Reihe einflussreicher Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft unterzeichnet wurde, strebt die Regierung an, die nächsten Wahlen vor Februar 2024 abzuhalten. Der haitianische UN-Botschafter Antonio Rodrigue warnte jedoch, dass der Plan ohne Hilfe von außen hinfällig sein könnte, und sagte, ein ausländischer Einsatz sei "im Moment unabdingbar". "Ohne Sicherheit können wir weder faire, transparente und demokratische Wahlen abhalten noch das normale Funktionieren der Institutionen im Lande wiederherstellen", erklärte er. Und weiter: "Wenn wir die Banden besiegen, werden wir die Ordnung und den Frieden wiederherstellen ... Wir können nicht warten, und die Sicherheitslage kann sich jeden Tag verschlechtern." Haiti war nach der französischen Kolonialzeit der erste unabhängige Staat der Karibik. Mittlerweile gilt Haiti als das einzige Land der westlichen Hemisphäre, das zu den am wenigsten entwickelten Ländern der Welt gezählt wird. Die kaum ausgeprägte Binnenwirtschaft hat das Land ebenso wie die instabile politische Lage mit häufigen Unruhen zu einem "gescheiterten Staat" gemacht, aus dem seit Mitte der 1990er Jahre über drei Millionen Bürger ausgewandert sind. Mehr zum Thema – USA erwägen, Marinestützpunkt Guantánamo Bay für haitianische Migranten zu nutzen

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.