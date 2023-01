Russische Ölproduktion steigt an: Saudi-Arabien bleibt auch 2022 größter Öllieferant für China

Peking ist weiterhin der größte Abnehmer saudischen Öls, wobei Chinas Rohölimporte aus Russland 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 8 Prozent gestiegen ist.

Quelle: AFP © SPA

Russland blieb auch 2022 Chinas zweitgrößte Rohölquelle nach dem Hauptlieferanten Saudi-Arabien, wobei chinesische Raffinerien Öl aus Moskau mit großen Abschlägen kaufen konnten, hieß es in Reuters. Orientierung gen Asien? Saudi-Arabien ist offen für Ausstieg aus dem Petro-Dollar im Welthandel Chinas Rohölimporte aus Russland stiegen 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 8 Prozent auf 86,25 Mio. Tonnen, was 1,72 Mio. Barrel pro Tag (bpd) entspricht, wie aus den Daten der Allgemeinen Zollverwaltung vom Freitag hervorgeht. Dem Informationsdienst Argus Media zufolge verkauft Russland den Rohstoff aktuell für etwa 38 Dollar pro Barrel. Das entspricht einem Abschlag von fast 50 Prozent auf die Nordsee-Sorte Brent. China, das sich weigerte, den Ukraine-Krieg zu verurteilen, hat zuletzt die Beschaffung russischer Energie angekurbelt und die von den westlichen Ländern seit dem 5. Dezember verhängten Sanktionen gegen russisches Rohöl auf dem Seeweg weitgehend ignoriert. Wie auch aus den Zolldaten hervorgeht, wurden im Dezember 6,47 Millionen Tonnen Rohöl aus Russland importiert, was 1,52 Millionen pro Tag (bpd) entspricht, verglichen mit 1,7 Millionen (bpd) im gleichen Zeitraum 2021. Im Jahr 2022 lieferte Saudi-Arabien insgesamt 87,49 Mio. Tonnen Rohöl nach China, was 1,75 Mio. pro Tag (bpd) und somit etwa dem Niveau des Jahres 2021 entspricht. Bei Xi Jinpings jüngstem Besuch in Riad im Dezember, teilte er dem Staats- und Regierungschef der Golfstaaten mit, dass China sich dafür einsetzen werde, Öl in chinesischen Yuan statt in US-Dollar zu kaufen. Aufgrund dessen ist zu erwarten, dass Saudi-Arabien weiterhin der wichtigste Rohöl-Lieferant für China bleiben wird. Sollten Ölgeschäfte in Yuan abgewickelt werden, gefährdet China damit auch die Rolle des Dollars als Weltreservewährung sowie die Stellung der USA als unumstrittene Finanzsupermacht. Allein im Jahr 2022 hatte China rund 5,5 Milliarden US-Dollar in sein Megaprojekt "Neue Seidenstraße" in Saudi-Arabien investiert. Wie The Economist berichtete, liegt das Gesamtvolumen der chinesischen Investitionen in Saudi-Arabien und den benachbarten Erdöl-Staaten seit dem Jahr 2005 damit bei rund 100 Milliarden Dollar. Mehr zum Thema - Der neue Nahe Osten: Saudi-Arabien und China rücken enger zusammen

