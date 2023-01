Niederlande: Panzer und Kampffahrzeuge der US-Armee für NATO-Ostflanke eingetroffen

Abrams-Panzer und Bradley-Kampffahrzeuge der US-Armee sind auf dem Weg nach Polen und Litauen, zur Verstärkung der NATO-Ostflanke. Sie wurden aus den USA ins holländische Vlissingen verschifft. Nun werden sie dort im Hafengebiet bis zu ihrer Weiterfahrt bewacht.

Quelle: www.globallookpress.com © Ddp / Keystone Press Agency

Seit Mittwoch treffen im Hafen der niederländischen Stadt Vlissingen eine große Anzahl von Panzern und Militärfahrzeugen der US-Armee ein. Dies meldete die Presseagentur Reuters am 11. Januar. Sie würden anschließend zur Stärkung der NATO-Ostflanke nach Polen und Litauen weiterreisen, hieß es. "Etwa 1.250 militärische Ausrüstungsgegenstände kommen in diesem Hafen an", sagte Oberst Robert Kellam, der die Operation auf US-amerikanischer Seite leitet. USA verdoppeln fast die Waffenverkäufe an NATO-Mitglieder im Jahr 2022 Dazu gehörten M-1 Abrams-Panzer und Bradley-Kampffahrzeuge der 2. Kampfbrigade, 1. Kavalleriedivision der US-Armee aus Fort Hood, Texas. Die niederländischen Streitkräfte würden bei der Sicherung der Marine und der Bewachung des Hafengebietes helfen. Dort brächte man die Fahrzeuge unter, bevor sie weiter nach Osten fahren würden. Nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine im Februar 2022 habe die NATO ihre Gefechtsverbände in den Staaten von der Ostsee im Norden bis zum Schwarzen Meer im Süden verstärkt, hieß es. (RT/Reuters) Mehr zum Thema - USA schließen Lieferung von Abrams an die Ukraine aus technischen Gründen aus

