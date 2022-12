Ab 2023 erhöht die Ukraine Tarif für Öltransport durch Druschba-Pipeline um 18,3 Prozent

Ab dem 1. Januar 2023 wird die Ukraine den Tarif für das Durchpumpen von Öl durch die Druschba-Pipeline auf 13,60 Euro pro Tonne erhöhen. Bloomberg hatte zuvor berichtet, dass die Entscheidung auf "die anhaltende Zerstörung der ukrainischen Infrastruktur" zurückzuführen sei.

Quelle: AFP © VLADIMIR SIMICEK

Die russische Gesellschaft Transneft, die die Ölpipeline Druschba (Freundschaft) betreibt, hat bekannt gegeben, dass die Ukraine ab dem 1. Januar 2023 die Tarife für den Öltransport durch ihr Territorium um fast 18,3 Prozent erhöhen werde. Seit dem 1. April 2022 belief sich der Preis für den Transport von einer Tonne Öl durch den ukrainischen Abschnitt der Pipeline in Richtung Slowakei und Ungarn auf 11,50 Euro. Ab dem 1. Januar 2023 wird dieser auf 13,60 Euro pro Tonne festgelegt. Vor der letzten Erhöhung im April 2022 kostete der Transport 8,60 Euro pro Tonne. Zuvor hatte Bloomberg über Kiews Pläne berichtet, Gebühren für den Transit von russischem Öl über die Druschba-Pipeline zu erheben. In dem Brief des ukrainischen Pipeline-Betreibers Ukrtransnafta, der der Nachrichtenagentur vorlag, hieß es: "Die anhaltende Zerstörung der ukrainischen Energieinfrastruktur hat zu einer erheblichen Stromknappheit, einem Anstieg ihrer Kosten, einem Mangel an Kraftstoff und Ersatzteilen geführt." Gespräche: Kommt bald Erdöl aus Kasachstan über die Druschba-Pipeline nach Schwedt? Im Sommer verabschiedete die Europäische Union ein Embargo für die Lieferung von russischem Öl. Am 5. Dezember trat es in Kraft. Das Embargo gilt nicht für russisches Rohöl, das über die Druschba-Pipeline geliefert wird. Am 24. Dezember äußerte der stellvertretende russische Außenminister Michail Galusin, dass Russland plane, im Jahr 2023 die Ölmenge, die durch die Druschba-Pipeline durch die Ukraine nach Ungarn, in die Slowakei und die Tschechische Republik gepumpt werde, auf dem Niveau dieses Jahres zu halten. Druschba ist nach wie vor die weltweit größte Ölpipeline. Sie erstreckt sich über Russland und verzweigt sich dann in zwei Abschnitte. Der nördliche führt durch das Gebiet von Weißrussland, Polen, Deutschland, Lettland und Litauen, der südliche durch das Gebiet der Ukraine, der Tschechischen Republik, der Slowakei, Ungarns und Kroatiens. Mehr zum Thema – Ölboykott? Deutschland und Polen wollen auch 2023 Lieferungen aus Russland

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.