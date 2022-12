Iran: "Sind in der Lage, Atombombe zu bauen, haben aber nicht die Absicht"

Kamal Charrazi, Berater des iranischen Obersten Führers Ali Chamene'i, behauptete am Montag auf dem dritten Teheraner Dialogforum, dass sein Land über die Fähigkeit verfüge, eine Atomwaffe herzustellen. Allerdings sei dies kein erklärtes Ziel Teherans.

Quelle: AFP © Satellitenbild ©2021 Maxar Technologies/AFP

Laut dem Berater des iranischen Obersten Führers Ajatollah Ali Chamene'i, Kamal Charrazi, ist Iran in der Lage eine Atombombe zu bauen. Dies erklärte Charrazi am Montag auf dem dritten Teheraner Dialogforum. Charrazi sagte: "Wir haben im Moment ein hohes Potenzial, und Sie können sehen, dass wir Tag für Tag [Nachrichten] über fortschrittlichere Zentrifugen und Produktion verkünden, aber wir haben nicht das Ziel, die Bombe zu bauen." Er fügte hinzu: "Wir haben das Potenzial, die Atombombe zu bauen, aber wir haben nicht die Absicht, dies zu tun." Der Berater, der von 1997 bis 2005 iranischer Außenminister war, erklärte, dass es eine Reihe von Gründen für diese Entscheidung gebe, nicht zuletzt, weil solche Waffen "verboten" seien. Auch wolle man einen Rüstungswettlauf mit anderen Ländern in der Region, die "mit der Hilfe anderer eine Atombombe herstellen wollen" vermeiden. Weiter erklärte Charrazi: "Deshalb sagen wir, dass Israel, der Staat, der die Atomwaffe in der Region besitzt, sich den nuklearen Sicherheitsvorkehrungen anschließen und seine Waffen zerstören sollte. Daher glauben wir nicht unbedingt, dass die Atomwaffe Sicherheit bietet." Am Montag verließ ein Team der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEA) nach einem zweitägigen Besuch Teheran wieder. Westliche Länder drängen auf die Fortsetzung der IAEA-Untersuchung von angeblichen Uranspuren an mehreren Standorten, während Teheran ein Ende dieser aus iranischer Sicht "politischen Aktion" gefordert hat. Die Untersuchung gilt als eines der Hauptthemen bei dem laufenden Versuch, den gemeinsamen umfassenden Aktionsplan JCPOA von 2015, das sogenannte Iran-Atomabkommen, wiederzubeleben. Von einer Einigung bei der Atomfrage hängt die Lockerung der Sanktionen gegen Iran ab. Der iranische Außenminister Hossein Amir-Abdollahian kündigte derweil eine Konferenz der Außen- und Verteidigungsminister der Länder der Region an und erklärte, das Ziel sei die gegenseitige Zusammenarbeit "ohne Einmischung von außen". In Bezug auf die Beziehungen zu Saudi-Arabien erklärte er: "Wir sind bereit, die politische Situation zu normalisieren und die Botschaften wieder zu öffnen. Die saudische Seite sollte entscheiden, wie sie den konstruktiven Kurs gegenüber Iran weiterverfolgen will." Vor mehr als fünf Jahren hatten Saudi-Arabien und Iran ihre diplomatischen Beziehungen abgebrochen. Mehr zum Thema – Vier iranische Sicherheitskräfte bei Anschlag getötet

