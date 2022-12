Vier iranische Sicherheitskräfte bei Anschlag getötet

Laut staatlichen iranischen Medien wurden vier Angehörige der Iranischen Revolutionsgarde (IRGC) bei einem Terroranschlag getötet. Der Anschlag fand im Gebiet von Saravan statt. Die Hintergründe sind noch unklar.

Quelle: AFP © Atta Kenare

Vier Mitglieder des Korps der Iranischen Revolutionsgarde (IRGC) wurden am Montag bei einem "Terroranschlag" getötet, hieß es in staatlichen iranischen Medien. "Terroristische Gruppen" hätten IRGC-Mitglieder im Gebiet von Saravan angegriffen, bevor sie nach Pakistan abgedrängt worden seien, berichtete die staatliche iranische Nachrichtenagentur IRNA unter Berufung auf IRGC-Beamte im Südosten. Saravan liegt in der südöstlichen iranischen Grenzprovinz Sistan und Belutschistan. Es wurden keine Einzelheiten zu den beteiligten Gruppen bei dem Anschlag genannt. Weitere IRGC-Einheiten sollen in den Westen und den Südosten von Belutschistan verlegt werden, wo Teheran "terroristischen Gruppen" vorwirft, die Proteste im Land anzuheizen. Sistan und Belutschistan wird hauptsächlich von der Minderheit der Belutschen bewohnt, die sowohl in Iran als auch zum Großteil jenseits der Grenze in Afghanistan und Pakistan leben. Der Grenzübergang ist eine wichtige Handelsroute und wird auch von Pilgern auf dem Weg nach Iran genutzt. Mehr zum Thema – Iran wird nach US-Initiative aus UN-Frauen-Kommission geworfen

