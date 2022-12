US-Sportjournalist Grant Wahl während Viertelfinalspiel in Katar verstorben

Beim WM-Viertelfinale in Katar ist am Freitag der bekannte US-Sportjournalist Grant Wahl unerwartet verstorben. Der Sportreporter konnte nach einem plötzliche Zusammenbruch auf der Tribüne nicht mehr gerettet werden.

Während des WM-Viertelfinalspiels Argentinien gegen die Niederlande brach am Freitagabend einer der bekanntesten US-amerikanischen Fußballreporter, der Sportberichterstatter Grant Wahl, im Lusail-Stadion zusammen und verstarb kurz darauf. Der Journalist wurde 48 Jahre alt. Medienvertreter hätten, so berichtet die Welt, im Stadion in seiner Nähe gesessen und über den Zusammenbruch in der Verlängerung berichtet. Laut einer Meldung der Nachrichtenagentur AP seien Wiederbelebungsversuche auf der Tribüne nicht gelungen. Anderen Medienberichten zufolge sei der Journalist erst im Krankenhaus verstorben. Der offizielle Twitter-Account des US-Fußballverbands bestätigte den Tod des Reporters: "Der gesamten US-Fußballfamilie ist das Herz gebrochen, als wir vom Tod von Grant Wahl erfahren haben." Nach seinem Abschluss in Princeton hatte Wahl von 1996 bis 2020 für Sports Illustrated gearbeitet. Anschließend machte er sich als Sportjournalist selbständig. Er war Autor des Buches "The Beckham Experiment". Der Fußballjournalist hat sich in Katar laut Welt auch für LGBTQ-Rechte eingesetzt und zur Situation der Arbeiter recherchiert. Mehr zum Thema - Die woken Deutschen bei der Fußball-WM ärgerten nicht nur das superkonservative Katar

