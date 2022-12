Wiktor But über Haltung gegenüber Russland in US-Gefängnissen: "Nicht auf Russophobie gestoßen"

Der russische Staatsangehörige Wiktor But, der von vielen als "Händler des Todes" wahrgenommen wird, ist nun wieder auf freiem Fuß in seiner Heimat. In einem Gespräch offenbarte der Russe, dass er in den US-Strafanstalten auf keine Russophobie gestoßen sei.

Wiktor But, der nach rund 15 Jahren Haft gegen die US-Basketballspielerin Brittney Griner ausgetauscht wurde, äußerte sich zu der Einstellung ihm und Russland gegenüber in den US-amerikanischen Gefängnissen. But habe dort keine Russophobie erlebt: "Ich bin weder beim Personal noch bei meinen Mitgefangenen auf Russophobie gestoßen. Im Grunde waren fast alle meiner Mitgefangenen Russland gegenüber sympathisierend." Nach 14 Jahren Haft: Wiktor But gegen US-Basketballerin Brittney Griner ausgetauscht Dem Regisseur Andrew Niccol zufolge sei But noch vor seiner Festnahme der Prototyp des Protagonisten in seinem Hollywood-Streifen "Lord of War – Händler des Todes" aus dem Jahr 2005 gewesen, den Nicolas Cage spielte. Im Jahr 2007 wurde dem Russen auch das Buch "Merchant of Death" gewidmet, das sein Image als weltgrößter Waffenhändler in der Welt festigte. But selbst ist der Meinung, dass man eine "interessantere" Geschichte hätte schreiben können. Auf die Frage, inwieweit das Bild, das Hollywood von ihm zeichnet, der Wahrheit entspricht, antwortete der Freigelassene: "Weißt du, das ist wahrscheinlich die häufigste Frage, die mir dort gestellt wurde. Vor allem dort in Amerika, im Gefängnis. Ich sage: Weißt du, wenn sie zu mir kämen und mich fragen würden, würde ich zumindest irgendwie, vielleicht, eine interessantere Geschichte erdenken." But gegen Griner: Trump wütet über "Blamage" für die USA – Bolton beklagt "Kapitulation" Hollywood sei heute die "Propaganda-Abteilung der Washingtoner Obkom", fügte der Russe hinzu. "Obkom" ist eine Verkürzung von "Oblastnoj komitet" und bezeichnet das Regionalkomitee der Kommunistischen Partei der Sowjetunion (kurz KPdSU) ‒ das höchste Organ der regionalen Struktur der KPdSU. Auch der russische Präsident Wladimir Putin kommentierte den durchgeführten Austausch. Dem Staatschef zufolge sei dies dank dem russischen Inlandsgeheimdienst FSB möglich geworden. Wladimir Putin wörtlich: "Der FSB hat von Anfang an verhandelt und die Ergebnisse erzielt, von denen Sie gerade gehört haben. Die Kontakte werden fortgesetzt und sind auf der Ebene der Sicherheitsdienste nie abgebrochen worden." Wiktor But wurde in den USA zu 25 Jahren Haft wegen der ihm vorgeworfenen Verschwörung zur Ermordung von US-Bürgern und Verschwörung zur Lieferung von Waffen an terroristische Gruppen verurteilt. Während der ganzen Zeit, die But hinter Gittern verbrachte, plädierte er auf "nicht schuldig". Mehr zum Thema - Moskau und Washington tauschen Gefangene aus: Wer ist Wiktor But?

