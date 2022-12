Sacharowa: Merkels Geständnis zu Minsker Abkommen kann Grundlage für Tribunal sein

Maria Sacharowa, die Sprecherin des russischen Außenministeriums, hat erklärt gebracht, dass die Worte von Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel in einem Interview mit der Zeit, dass die Minsker Abkommen unterzeichnet worden seien, um der ukrainischen Seite Zeit zu geben, durchaus für Prozesse im Rahmen eines Tribunals genutzt werden könnten. Sie sagte: "Was Merkel in ihrem Interview sagte, ist das Zeugnis einer Person, die direkt erklärte, dass alles, was 2014 bis 2015 getan wurde, ein Ziel hatte: Die Weltgemeinschaft von echten Problemen abzulenken, Zeit zu schinden, das Kiewer Regime mit Waffen vollzupumpen und die Angelegenheit zu einem großen Konflikt zu führen." Laut Sacharowa klinge das Geständnis der deutschen Ex-Kanzlerin fürchterlich: Fälschung als Handlungsmethode des Westens – Machenschaften, Manipulationen, alle Arten von Wahrheits-, Rechts- und Rechtsverdrehungen, die man sich vorstellen könne. Sie betonte: "Vertreter des Westens wussten schon damals, im Jahr 2015, als sie viele Stunden lang verhandelt hatten, dass sie das niemals tun würden, dass sie Waffen in das Kiewer Regime pumpen würden. Weder die Frauen noch die Kinder, noch die Zivilbevölkerung des Donbass und überhaupt die Ukraine taten ihnen leid. Sie brauchten einen Konflikt, und sie waren damals, im Jahr 2015, bereit dafür." Gestern hatte Maria Sacharowa sich auf ihrem Telegram-Kanal zu Angela Merkels Interview geäußert. Sie zitierte Merkel aus dem Zeit-Interview, in dem die Ex-Kanzlerin sagte, "das Minsker Abkommen von 2014 war ein Versuch, der Ukraine Zeit zu verschaffen". Merkel fügte auch hinzu, sie bezweifle, dass die NATO-Staaten damals so viel hätten tun können, wie sie es jetzt tun, um der Ukraine zu helfen. Sacharowa schrieb dazu: "Das heißt, Berlin und dementsprechend der gesamte kollektive Westen haben die Minsker Vereinbarungen nicht eingehalten, die Einhaltung der Resolution des Sicherheitsrates imitiert, sondern das Kiewer Regime in Wirklichkeit mit Waffen aufgepumpt. [Der Westen] ignorierte alle Verbrechen des Kiewer Regimes im Donbass und in der Ukraine im Namen eines entscheidenden Schlags gegen Russland." "Mehr Informationen in Kürze..."

