Ein russischer Film gewinnt beim ältesten internationalen Filmfestival Irans

In Iran gewann ein russischer Film des Gorki-Filmstudios den Hauptpreis bei einem internationalen Dokumentarfilmfestival. In diesem Jahr wurden gleich drei Filme des Studios für die Teilnahme nominiert.

Quelle: Legion-media.ru © Zoonar

Der Film "Die Engel von Mila" des Gorki-Filmstudios wurde beim 52. Internationalen Filmfestival ROSHD in Iran mit der Goldenen Statuette für den besten Dokumentarfilm ausgezeichnet. Das teilte der Pressedienst des Filmstudios mit. Der Film erzählt die Geschichte der ehemaligen russischen Boutiquenbesitzerin Mila Anufriewa, die nach einer schweren Krankheit und dem Verlust ihres Geschäfts Kindern mit Albinismus in Afrika hilft. Dort baut sie für die Kinder Unterkünfte, versorgt sie mit Kleidung und Lebensmitteln, organisiert Behandlungen und kümmert sich um Krebspatienten. Tokyo Film Festival: Über hundert russische Filme auf dem japanischen Filmmarkt Die Leiterin der Abteilung für Dokumentar- und populärwissenschaftliche Filme im Gorki-Filmstudio, Anastasia Ryzina, sagte dazu: "Wir freuen uns sehr, dass 'Die Engel von Mila' den Wettbewerb im Iran gewonnen haben. Das zeigt, welche Bedeutung dieser Film und der zeitgenössische russische Dokumentarfilm im Allgemeinen auf internationaler Ebene haben. Das Festival ist in der ganzen Welt bekannt, und sein Programm zeigt jedes Jahr die besten Filme aus verschiedenen Ländern." Das Internationale Filmfestival Roshd (Roshd International Film Festival) ist das älteste iranische Filmfestival, das sich dem wissenschaftlichen, pädagogischen und erzieherischen Film widmet. Erstmals fand es im Jahr 1963 statt. Mehr zum Thema - Israel wütet wegen Films über Ermordung palästinensischer Familie im Krieg von 1948

