Tokyo Film Festival: Über hundert russische Filme auf dem japanischen Filmmarkt

Laut russischen Medien werden derzeit mehr als 100 russische Filme und TV-Serien auf dem 35. Internationalen Kinofestival in Tokio präsentiert. Die Filmproduktionen nehmen an dem großen asiatischen Content-Markt TIFFCOM Online teil.

Zum ersten Mal treten russische Film- und Animationsfirmen auf dem internationalen Markt unter einer gemeinsamen Marke auf – Russian Content Worldwide. Dies meldet Artmoskovia am 26. Oktober. Zahlreiche russische Filme und TV-Serien werden damit auf TIFFCOM den internationalen Content-Einkäufern vorgestellt. Neunundzwanzig russische Unternehmen präsentieren mehr als 100 Projekte in einem Online-Stand. Zusätzlich organisiert ROSKINO, ein staatlicher Filmindustriebetreiber, für internationale Käufer Filmvorführungen (sogenannte Marktvorführungen) von 13 Kinoprojekten.

"Das japanische Publikum ist bereits mit verschiedenen Genres von russischem Filmmaterial vertraut; es schätzt unsere Dokumentarfilme ebenso wie Spielfilme, von Abenteuerdramen über Thriller bis hin zu historischen Serien", sagte gegenüber Artmoskovia Inna Sсhalito, die Generaldirektorin von ROSKINO. Sie wies darauf hin, dass eine Reihe russischer Unternehmen bereits mit Vertretern japanischer Fernsehsender erfolgreich zusammenarbeiten. Japanische und asiatische Verleiher seien nicht nur an russischen Filmen und Animationen, sondern auch an TV-Serien interessiert, betonte sie. Sсhalito erklärte:

"Russland exportiert derzeit viele Serieninhalte in verschiedene Länder; unsere Serien zeichnen sich sowohl durch hohe Produktionsqualität als auch durch originelle Plots aus. Außerdem entwickelt sich die russische Filmindustrie aktiv im Bereich des Dokumentarfilms, der in der asiatischen Region sehr beliebt ist. TIFFCOM wird sowohl wissenschaftliche Dokumentarfilme als auch Reiseproduktionen präsentieren. Wir erwarten, dass wir neben der japanischen Filmindustrie auch andere internationale Einkäufer anziehen werden, da die TIFFCOM ihren Status als wichtige internationale Veranstaltung in den letzten zwei Jahren deutlich gestärkt hat."

Auf der TIFFCOM wird eine breite Palette russischer Film- und Animationsprodukte gezeigt, die in Russland und im Ausland bereits zu Bestsellern geworden sind. So wird zum Beispiel Sowtelexport, der offizielle Content-Distributor der staatlichen VGTRK-Holding, das Abenteuerdrama "Elisaweta" präsentieren, eine aufwendig produzierte Biopic-Serie über die russische Zarin Elisabeth, die Tochter von Peter dem Großen. "Historische Kostümserien aus dem Katalog von VGTRK sind in Japan und anderen asiatischen Ländern sehr gefragt, weshalb das Unternehmen besondere Hoffnungen in dieses Projekt setzt", schreibt Artmoskovia. Auch Mars Media Entertainment präsentiert auf TIFFCOM zwei Großprojekte: Das Drama "Woland", das auf Michail Bulgakows "Der Meister und Margarita" basiert, und den Katastrophenfilm "Mira". "Woland", mit russischen und europäischen Stars (wie dem deutschen Schauspieler August Diehl, der die Rolle von Bulgakows Teufel Woland spielt), wurde in Zusammenarbeit mit Universal Pictures gedreht. Die Veröffentlichung des Films auf russischen Leinwänden war aufgrund der von den Amerikanern gegen Russland verhängten Sanktionen extrem problematisch.

TIFFCOM, der führende Markt für Medieninhalte in Asien, ist dem Tokyo International Film Festival (TIFF) angegliedert, dem einzigen internationalen Filmfestival in Japan, das von der International Federation of Film Producers Association akkreditiert ist. Die Organisatoren berichten auf der Webseite der TIFFCOM, dass an der Veranstaltung eine "Vielzahl von Anbietern von Inhalten aus den Bereichen Film, Fernsehen und Animation" teilnehmen – was wiederum bereits "großes Interesse bei einflussreichen Einkäufern in Asien und darüber hinaus geweckt" habe.

"In den letzten Jahren hat auch die Zahl der Aussteller zugenommen, die nicht nur den Verkauf fertiger Inhalte abwickeln, sondern auch über Geschäftsmöglichkeiten in Bezug auf Rechte an geistigem Eigentum und Buchverfilmungen verhandeln", so die Organisatoren.

