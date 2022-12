Finnland will keine NATO-Atomwaffen auf seinem Gebiet

Finnland beabsichtigt keine Stationierung von NATO-Atomwaffen auf seinem Gebiet, erklärte der Außenminister Pekka Haavisto während einer Pressekonferenz. Am 5. Dezember reichte die finnische Regierung einen Gesetzentwurf über den Beitritt zur Allianz beim Parlament ein.

Quelle: AFP © Andrei PUNGOVSCHI

Finnland wird keine Stationierung von Atomwaffen auf dem eigenen Gebiet nach dem Beitritt zur NATO anstreben. Dies erklärte am Montag der Außenminister Pekka Haavisto während einer Pressekonferenz. Haavisto merkte an, dass die Atomwaffen der Allianz unter US-amerikanischer Kontrolle stehen. Dem Minister zufolge hätten die USA nicht zum Ziel, die Waffen in anderen Ländern zu verbreiten. Haavisto sagte: "Wir bitten nicht darum, uns Atomwaffen zu Verfügung zu stellen, und niemand bietet es uns an." NATO-Beitritt Finnlands und Schwedens: Medwedew kündigt spiegelbildliche Reaktion Russlands an Es sei außerdem zu früh, zu beurteilen, wie Finnlands Teilhabe an Manövern und internationalen Operationen der NATO konkret aussehen werde. Haavisto räumte allerdings ein, dass Finnland sich nach dem Beitritt zur Allianz aktiver an deren Initiativen beteiligen werde. Am 5. Dezember hat die finnische Regierung einen Gesetzentwurf über die Mitgliedschaft des Landes bei der NATO an das Parlament weitergeleitet. Bisherigen Berichten zufolge beinhaltet dieser Entwurf praktisch keine Einschränkungen oder Vorbehalte hinsichtlich Einrichtung von Militärstützpunkten oder Stationierung von Massenvernichtungswaffen. Zuvor hatten die Außenminister Finnlands und Schwedens sowie die Botschafter der 30 NATO-Mitgliedsstaaten im Juli die Protokolle über den Beitritt der beiden nordischen Länder zur Allianz unterzeichnet. Der Beitritt wird nach der Ratifizierung der Dokumente durch alle Mitglieder der Allianz vollzogen. Mehr zum Thema – Medien: Ministerpräsidentin Marin hält Stationierung von Atomwaffen in Finnland für unwahrscheinlich

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.