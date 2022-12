Der Sonderausschuss der Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO) hat die Erweiterung der Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit angekündigt, wie die Nachrichtenagentur TASS berichtet. Es wurden 47 neue Einträge hinzugefügt – und einige von ihnen beziehen sich auf die Länder der ehemaligen Sowjetunion. Die Nachrichtenagentur meldet:

"Auf Initiative von 60 Ländern wurden 47 neue Elemente in die Listen des immateriellen Kulturerbes aufgenommen. Die repräsentative Liste umfasst unter anderem die Teekultur in Aserbaidschan und der Türkei, traditionelle Methoden der Teeverarbeitung und damit verbundene soziale Praktiken in China sowie die Kultur der französischen Baguetteherstellung.

Der Ausschuss befasste sich auch mit den darstellenden Künsten von Orteke in Kasachstan, der Strohflechterei in Weißrussland, der turkmenischen Handarbeit, der traditionellen Stickerei in den Vereinigten Arabischen Emiraten, der Ausübung des modernen Tanzes in Deutschland und dem Glockenläuten in Spanien."