Eine Analyse von Aljona Sadoroschnaja

Inzwischen wurde die Höhe der Prämien bekannt, welche die an der militärischen Sonderoperation Beteiligten für die Zerstörung ukrainischer Ausrüstung erhalten. Der Fernsehsender Zvezda hat herausgefunden, dass der höchste Betrag – 300.000 Rubel (etwa fünftausend US-Dollar) – für die Zerstörung eines Flugzeugs gezahlt wird. Ein abgeschossener Hubschrauber wird mit 200.000 Rubel prämiert, eine Drohne mit 50.000 Rubel.

Die Belohnung für einen zerstörten ukrainischen Panzer beträgt 100.000 Rubel. Derselbe Betrag wird für besondere Verdienste bei der Dezimierung der feindlichen Streitkräfte und anderen Aufgaben gezahlt. Die Zerstörung von gepanzerten Fahrzeugen, gepanzerten Mannschaftstransportwagen (MTW), Mehrzwecktransportern, selbstfahrenden Artilleriesystemen, Abwehrsystemen wie S-300, Buk, Tor und Osa, sowie Mehrfachraketenwerfern wird jeweils mit 50.000 Rubel belohnt. Außerdem erhalten die Kämpfer zusätzlich 8.000 Rubel für jeden Tag der aktiven Teilnahme an offensiven Operationen.

Es sei daran erinnert, dass die Mindestvergütung für einen mobilisierten Soldaten derzeit bei 195.000 Rubel liegt. Sie beinhaltet eine monatliche Sozialabgabe und den Sold des Wehrdienstleistenden, der vom militärischen Dienstgrad und der Dauer der Dienstzeit abhängt.

Wenn man die Anzahl der zerstörten ukrainischen Ausrüstungen berücksichtigt, über die das Verteidigungsministerium regelmäßig berichtet, ist davon auszugehen, dass die Gesamtsumme der Prämien für diese Zerstörungen seit dem Beginn der Sonderoperation sich bis heute etwa auf 1,5 Milliarden Rubel belaufen. Die arithmetische Berechnung zeigt, dass die zerstörten 333 Flugzeuge mit fast 100 Millionen Rubel und die 176 Hubschrauber mit mehr als 35 Millionen Rubel prämiert wurden. Der Zerstörung von mehr als 2.500 unbemannten Luftfahrzeugen entsprechen mehr als 125 Millionen Rubel an Bonuszahlungen. Die Abschüsse von über 6.600 Panzern und anderen gepanzerten Kampffahrzeugen wiederum ergeben 661 Millionen Rubel, und die 7.227 militärischen Spezialfahrzeuge summieren sich auf 361 Millionen Rubel.

Der Militärexperte Alexei Leonkow erklärte gegenüber der Zeitung Wsgljad:

Auch der militärische Analytiker Boris Roschin wies auf die Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs hin. Auf seinem Telegram-Kanal erinnerte Roschin daran, dass während des Zweiten Weltkriegs für die Bombardierung Berlins eine finanzielle Belohnung an die Piloten ausgezahlt wurde. Mitte August 1941 war der Befehl über materielle Anreize für Piloten aller Arten von Flugzeugen ergangen – ein abgeschossenes feindliches Flugzeug wurde mit 1.000 Rubel vergütet.

"In historischen Kriegsfilmen sieht man oft heroische Szenen, in denen ein Panzer durch eine Granate oder einen Molotowcocktail in die Luft gesprengt wird. Für diese Tapferkeit erhielt der Kämpfer eine Prämie von 1.000 Rubel. War ein Trupp Soldaten an der Zerstörung eines Panzers beteiligt, erhielten sie zusammen 1.500 Rubel", so Roschin.