"Unfreundlich" – Oberhaupt der Buddhisten in Russland zu Aussage des Papstes über Burjaten

In einem Interview bezeichnete Papst Franziskus Tschetschenen und Burjaten als "den brutalsten Teil der russischen Streitkräfte in der Ukraine". Es handele sich aber nicht um Brutalität, sondern um Tapferkeit, widerspricht ihm das Oberhaupt der Buddhisten Russlands.

Quelle: Sputnik

Die Äußerungen von Papst Franziskus in einem Interview mit der religiösen Zeitschrift America sorgen in Russland für heftige Reaktionen – auch in religiösen Kreisen. Über russische Truppen hatte der Papst gesagt: "Wenn ich über die Ukraine spreche, dann spreche ich über die Brutalität, denn ich habe viele Informationen über die Brutalität der Truppen, die hierher kommen. Im Allgemeinen sind die Grausamsten vielleicht diejenigen, die aus Russland stammen, aber nicht der russischen Tradition angehören, wie die Tschetschenen, die Burjaten und so weiter." Papst wirft NATO gezielte Provokation des Ukraine-Kriegs vor – "Das werden wir auch weiterhin tun" Bei der Sprecherin des russischen Außenministeriums Maria Sacharowa sorgten diese Worte für Empörung. Sie bezeichnete die Aussage des Papstes als "pervers". Auch das Oberhaupt der Buddhisten in Russland zeigte sich fassungslos, denn Burjaten sind überwiegend Buddhisten. Auf Telegram schrieb Lama Damba Ajuschejew: "Unerwartet sah sich das Oberhaupt der Katholiken der Welt gezwungen, sich unfreundlich über unser Volk zu äußern. Ich glaube, die europäischen Lateiner verstehen nicht, dass das Leben im kalten Sibirien und im Fernen Osten die Menschen ausdauernder, geduldiger und widerstandsfähiger gegenüber verschiedenen Entbehrungen macht. Deshalb ist unser Volk nicht brutal, es muss lediglich wiederholt seine Heimat mit Würde gegen den Faschismus verteidigen, wie unsere Großväter und Urgroßväter." Wladimir Pawlow, der Vorsitzende des Parlaments von Burjatien, bezeichnete die Erklärung des Pontifex ebenfalls als unangemessen: "Ein ganzes Volk ohne Beweise der Grausamkeit zu bezichtigen, ist, gelinde gesagt, inkorrekt. Es gibt keine Fakten, die die Brutalität unserer Landsleute belegen. Aber es gibt viele Beweise für die grausame Behandlung der russischen Kriegsgefangenen durch die ukrainischen Nazis. Jedoch erlaubt es sich keiner der russischen Politiker, das gesamte ukrainische Volk der Grausamkeit zu bezichtigen." Wie die Nachrichtenagentur TASS berichtet, bezog auch Aleksei Zydenow, das Oberhaupt von Burjatien, zu der Äußerung von Papst Franziskus Stellung. Zydenow habe betont, dass das russische Militär die Interessen des Landes furchtlos mit Ehre und Würde verteidige. "Dass das Haupt der Katholischen Kirche die Grausamkeit bestimmter Nationalitäten – nämlich von Burjaten und Tschetschenen beim Schutz der Zivilbevölkerung – bewertet, ist zumindest seltsam", so Zydenow. Mehr zum Thema - Die katholische Friedensbewegung – Beitrag zur Beilegung des Ukraine-Konflikts?

