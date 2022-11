Russland: Explosion an Gas-Pipeline nahe St. Petersburg

In Norden von St. Petersburg kam es zu einer Explosion an einer Gas-Pipeline, wie der Gouverneur des Gebietes Leningrad, Alexander Drosdenko, am Samstag mitteilte. Feuerwehr und Rettungskräfte sind dabei, den Brand zu löschen.

Im Norden von St. Petersburg hat es eine Explosion an einer Gas-Pipeline gegeben. Der Gouverneur des Gebietes Leningrad, Alexander Drosdenko, teilte am Samstag auf seinem Telegram-Kanal mit: "Feuerwehrleute und Rettungskräfte sind dabei, den Brand zu löschen, der durch eine Explosion in einer Gasleitung zwischen Berngardowka und Kowaljowo verursacht wurde." Nach Angaben von Drosdenko bestehe keine Gefahr für die Bevölkerung und das Feuer breite sich nicht auf Wohngebiete aus. Nach bisherigen Angaben wurde bei der Explosion niemand verletzt. Die Feuersäule war jedoch über mehrere Kilometer sichtbar, wie zahlreiche Aufnahmen in den sozialen Medien zeigen. Mehr zum Thema -Russland: Feuer in Club in Kostroma – mindestens 13 Tote

