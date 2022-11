Nach Mehrheit im Repräsentantenhaus: Republikaner kündigen Untersuchungen gegen Biden an

Die Republikaner kündigten einen Tag nach dem Erringen der Mehrheit im Repräsentantenhaus Untersuchungen gegen US-Präsident Joe Biden und seinen Sohn Hunter Biden an. Konkret soll es um die Verwicklung Bidens in die Geschäfte seines Sohnes gehen.

Einen Tag nach der Erringung der Mehrheit im Repräsentantenhaus kündigten die Republikaner eine Untersuchung gegen US-Präsident Joe Biden und seinen Sohn Hunter Biden an. Konkret geht es um die Vorwürfe, dass Biden an den Auslandsgeschäften seines Sohnes beteiligt gewesen sein soll, was Biden bisher bestritt. Die Republikaner bezichtigten ihn der Lüge und behaupten, dass Präsident Joe Biden in die umstrittenen Auslandsgeschäfte seines Sohnes Hunter verwickelt war, die sich angeblich auf 50 verschiedene Länder erstrecken, so die Gesetzgeber in einer Pressekonferenz am Donnerstag.

Die Forderung nach einem Untersuchungsausschuss erfolgt nun einen Tag, nachdem die Republikaner mit 218 Sitzen die Mehrheit im Repräsentantenhaus erhielten. Der Präsident hat lange Zeit bestritten, in die Auslandsgeschäfte seines Sohnes, von denen einige von den Bundesbehörden untersucht werden, verwickelt zu sein und davon gewusst zu haben. Der Abgeordnete James Comer beschuldigte Biden allerdings, "Vorstandsvorsitzender" der Geschäfte seiner Familie zu sein, und behauptete auch, das Weiße Haus habe mehr als 250.000 Dollar ausgegeben, um negative Berichte über Hunter abzulenken. Zuvor hatte Daily Mail darüber berichtet. Comer sagte:

"Wir versuchen, uns auf die Frage zu konzentrieren, ob Joe Biden direkt in die Geschäfte von Hunter Biden verwickelt war und ob er kompromittiert ist."

Er würde es auch begrüßen, wenn Mitglieder der Familie Biden vor dem Repräsentantenhaus aussagen würden. Der Hauptfokus der Untersuchung liege im Moment jedoch auf dem Zugang zu Bankunterlagen.

"Im Rahmen unserer Untersuchung haben wir Beweise dafür, dass die Finanzen, Kreditkarten und Bankkonten von Hunter und Joe Biden vermischt, wenn nicht sogar geteilt wurden", sagte der republikanische Abgeordnete.

Zudem gebe es auch Hinweise, die Hunter Biden und seine Geschäftspartner angeblich "mit internationalem Menschenhandel und anderen illegalen Aktivitäten in Verbindung bringen". "Wir haben das Biden-Finanzministerium wiederholt aufgefordert, den Republikanern im Ausschuss zusätzliche Finanzdokumente zur Verfügung zu stellen, aber bisher hat sich das Finanzministerium geweigert", sagte der Abgeordnete. Wir wollen wissen, was die Biden-Administration vor dem amerikanischen Volk zu verbergen versucht hat und warum sie nicht transparent ist".

Einer von Hunters engsten Mitarbeitern, Eric Schwerin, hatte Zugriff auf Bidens Geld und stellte Schecks aus, um Hunter Geld zu erstatten. Der mit Hunter verbündete Schwerin war Berichten zufolge Leiter der Firma des Präsidentensohns und verfügte über den Großteil seiner Finanzen - und wurde in eine Position innerhalb der Obama-Regierung berufen, als Joe Biden noch Vizepräsident war. Nach einem offensichtlichen Zerwürfnis mit Schwerin begann Hunter, die Geschäfte selbst zu koordinieren - und zunehmend wurde Joe Biden als direkter Anteilseigner in die Geschäfte einbezogen, so Comer. Er behauptete auch, Hunter sei noch einen Schritt weiter gegangen und habe versucht, diese Bankwarnungen rückgängig zu machen - angeblich mit der Hilfe eines Beamten der Clinton-Regierung.

In Kürze soll auch ein Bericht über die bisherigen Ermittlungen und Beweise, die größtenteils aus Aussagen von Whistleblowern bestehen sollen, erscheinen. Das beunruhigende Ausmaß von Hunters Geschäften in der Ukraine und China kam ans Licht, als die New York Post und später DailyMail den Inhalt einer Laptop-Festplatte authentifizierten, die angeblich dem Sohn des US-Präsidenten gehört. Er erhielt ein lukratives Gehalt, als er im Vorstand des ukrainischen Energieunternehmens Burisma saß, obwohl er keine Erfahrung in der Branche hatte, während sein Vater Vizepräsident war und eine Koalition zur Bekämpfung der Korruption anführte. Die auf dem Laptop sichergestellten E-Mails zeigen auch, wie Hunter mit Partnern die Anfänge eines Geschäfts in China bespricht - in einer Nachricht, in der es um Kapitalbeteiligungen geht, sind 10 Prozent "für den großen Mann" vorgesehen. Den Republikanern zufolge soll es sich dabei um Joe Biden handeln.

